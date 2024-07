“Una final olímpica ya es un sueño”

A pocos días de empezar los Juegos ¿qué sensación tiene?

Volví el lunes de la concentración en el Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat. Estuvimos una semana allí entrenando juntas y yo tenía muchas ganas de ir porque no es lo mismo entrenar en Lleida sola que allí con todo el equipo y las sensaciones son muy buenas. He visto que mis compañeras y yo estamos todas muy bien, en cuanto a estado de forma y tenemos muchas ganas de darlo todo y soñar en una final olímpica.

¿Entiende ahora la frase clásica de que ir a los Juegos es un sueño cumplido? ¿La comparte?

Si, la comparto. Es verdad que hasta ahora no era consciente de lo que habíamos conseguido pero a pocos días de irme a París cada vez veo que el sueño es más real y tengo muchas ganas de llegar a la Villa Olímpica y estar con todas mis compañeras.

Empezó a competir hace relativamente pocos años. ¿Cómo se siente habiendo conseguido la clasificación por unos Juegos?

Este año ha sido de todo o nada. Nos jugamos la clasificación en Bahamas y allí dijimos que era el momento porque igual no volvía a pasar esta oportunidad. Lo dimos todo, el 100% las cuatro y conseguimos la clasificación y a partir de ahí, que fue el 5 de mayo, ha sido todo un sueño.

¿Se ha tenido que esforzar más para llegar hasta aquí?

Yo creo que más igual no es la palabra, pero creo que mejor sí. He sido más disciplinada, más responsable, más constante y esto ha hecho al final que salgan los resultados. Pero yo creo que tampoco he entrenado más que en los años anteriores.

¿Cuál sería el objetivo.. la final, una medalla?

La medalla es totalmente imposible, creo. Pero sí que por lo que nos han motivado esta semana pasada los entrenadores es que podemos luchar por una final y ser finalistas olímpicas sería más que un sueño.

¿Le hubiera gustado competir a nivel individual también, no sólo por equipos?

Sí, pero nunca me lo he planteado como un objetivo, al menos hasta ahora. Sí que en unos años es algo que quiero intentar conseguir, pero en París no es lo que buscaba. Así que estoy muy feliz de ir con el equipo.

Estudia psicología.. ¿hasta qué punto le ha ayudado esto en su carrera?

Empecé a estudiar psicología bastante perdida, la verdad. No me acababa de gustar al principio, pero este año sí que, a través de diferentes clases y prácticas, me ha ayudado también a abrir más mi mente, a relajarme, tranquilizarme y a enfocar más mis objetivos y eso también me ha ayudado en el ámbito deportivo.

¿Le ha resultado complicado compaginar los estudios con lo que supone un entrenamiento de una deportista de élite?

Con organización, y esto me lo han inculcado mucho desde que soy pequeña, que si me organizo y busco bien el tiempo para hacer cada cosa, se puede llegar a todo. Así que con una buena base yo creo que no cuesta mucho.

¿Qué sacrificio le ha resultado más duro?

Pues sobre todo a nivel climático. Estar aquí en Lleida en invierno e ir a entrenar todos los días, obviamente no es un plato de buen gusto. Y después dejar de hacer planes con amigas, con familia, porque tienes que ir a competir o debes ir a entrenar, o no podrás ir al cumpleaños de tu mejor amiga.. pero al final sabes que es la otra cara de la moneda y que si deseas conseguir tus objetivos, es el precio que tienes que pagar.

¿Qué importancia tiene la familia en una actividad tan exigente?

Para mí la familia es clave. Tener un entorno como el que tengo me hace sentir muy afortunada. Sé que sin ellos, sin mi entrenador, amigos, no lo podría conseguir. Y como siempre dicen, la felicidad compartida es mucho mejor que la individual, y sinceramente, cada vez que gano algo o consigo un objetivo, miro a mis padres, a mi hermana, a mi entrenador y veo que en esos momentos vale la pena.

Entonces esto compensa los sacrificios que hace..

Si, cuando llegas aquí, que para mí ya es la cima, los sacrificios ya no los tienes ni en cuenta. Quizás en un día concreto entrenar es el peor sacrificio del mundo, pero cuando consigues tu objetivo ya no eres ni consciente de todo lo que has tenido que pasar por llegar hasta aquí.

¿Como es una semana previa a los Juegos?

Sí, la pasada ha sido una semana bastante exigente, porque hicimos test específicos, miraron cómo estamos, si en el mejor estado de forma.. pero entre todas nos ayudamos y nos motivamos para obtener el mejor resultado y ha sido una semana que la hemos disfrutado mucho. Ha sido la mejor concentración de todo el año y vamos sin presión, con ganas de que llegue París y dar el 100%.

¿Cómo llega físicamente a los Juegos?

Llego muy bien y con Iván (Espílez) hemos dicho que no esperábamos llegar tan bien después de la temporada que hemos tenido, porque hemos tenido que estar en forma desde mayo hasta ahora.Es usted muy joven.. ¿se ve en más Juegos Olimpicos? Espero que esta sea la primera de muchas o al menos de otra más. Y obviamente lucharé por volver dentro de cuatro años.

¿Cómo cree que le puede ayudar a su carrera deportiva e incluso en la vida personal, haber competido en unos juegos? En una entrevista anterior me dijo que no quería dedicarse a la psicología deportiva..

Ya.. (ríe). Cada vez lo veo más posible y de hecho el año que viene justo tengo una asignatura, por primera vez, que se llama psicología deportiva y la he cogido. Y eso que no la quería elegir. Creo que los Juegos es un buen momento para ampliar mi carrera deportiva y académica y abrir horizontes nuevos.¿Ha notado más popularidad y reconocimiento desde que están clasificadas a los Juegos?Creo que nuestro equipo de 4x400 somos un grupo que llama la atención. Sí que después de clasificarnos en Bahamas se ha hablado más. En cuanto a redes sociales es algo que lo estoy intentando trabajar porque a veces me agobian un poco, eso de que todo el mundo acaba opinando. Cuando acabo de competir no me gusta mirar el móvil y lo que la gente dice. Prefiero vivir el momento y después sí, ya lo miro todo.