De Concabella a vivir unos Juegos con España

Lleida cuenta con una representante más en los Juegos Olímpicos de París, que hoy se inauguran de forma oficial. Se trata de Maria Cadens, que se ocupa de la preparación física de la selección española femenina de balonmano que ayer debutó en el torneo con una derrota ante Brasil (18-29). La leridana, de 36 años y natural de Concabella, un pueblo de menos de 100 habitantes de la Segarra, lleva desde noviembre de 2021 enrolada en el equipo de las ‘Guerreras’, con el que ha disputado dos Mundiales y un Europeo. Ahora cierra el círculo con sus primeros Juegos Olímpicos, algo “inimaginable”, reconoce.

“Es un sueño. Es la competición más importante a nivel deportivo que se disputa en el mundo y vivirlo desde dentro es una pasada, algo que no me imaginaba antes de llegar a París. Solo estando aquí te das cuenta de la dimensión que tiene, conviviendo con deportistas de otros países en la villa, con voluntarios..., el entorno de unos Juegos es único”, señaló Cadens, formada en el club ACLE de Guissona y exjugadora, entre otros, de la Associació Lleidatana d’Handbol.En el plano deportivo, las “Guerreras”, que nunca antes habían perdido en partido oficial contra Brasil, se complican su torneo con esta derrota ante una rival directo y proseguirán la competición en busca de la clasificación, pero con el peligro de cruzarse contra algunas de las favoritas. “Nos ha salido un mal partido, pero nos quedan cuatro partidos por jugar y tenemos que mirar hacia adelante”, señaló sobre el debut ayer en los Juegos de París.Otra de las leridanas que tuvieron protagonismo ayer fue la nadadora Emma Carrasco, que participó en la rueda de prensa del equipo de natación. Habló del reto e ilusión de su primera experiencia olímpica. “Los nervios siempre están porque te importa nadar por España, pero presión no tengo. No tengo nada que perder y vengo a aprender mucho de los atletas que son referentes mundiales”, reconoció. Hija de Jordi Carrasco, olímpico en Sydney 2000, admitió que su padre ha sido un “referente” y que quiso emularle. “Me dije que quería vivir esa experiencia olímpica. Es todo un orgullo haber seguido sus pasos y haberlo conseguido. La natación a nivel familiar es un pilar muy importante”, señaló Emma, que el próximo lunes hará su estreno olímpico.