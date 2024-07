De Concabella a viure uns Jocs amb Espanya

lleida/parís

Lleida compta amb una representant més als Jocs Olímpics de París, que avui s’inauguren de forma oficial. Es tracta de Maria Cadens, que s’ocupa de la preparació física de la selecció espanyola femenina d’handbol que ahir va debutar en el torneig amb una derrota contra Brasil (18-29). La lleidatana, de 36 anys i natural de Concabella, un poble de menys de 100 habitants de la Segarra, està des del novembre del 2021 enrolada a l’equip de les Guerreres, amb el qual ha disputat dos Mundials i un Europeu. Ara tanca el cercle amb els seus primers Jocs Olímpics, una cosa “inimaginable”, reconeix.

“És un somni. És la competició més important a nivell esportiu que es disputa al món i viure-ho des de dins és una passada, una cosa que no m’imaginava abans d’arribar a París. Només sent aquí t’adones de la dimensió que té, convivint amb esportistes d’altres països a la vila, amb voluntaris..., l’entorn d’uns Jocs és únic”, va assenyalar Cadens, formada al club ACLE de Guissona i exjugadora, entre d’altres, de l’Associació Lleidatana d’Handbol.En el pla esportiu, les Guerreres, que mai abans no havien perdut en partit oficial contra Brasil, es compliquen el torneig amb aquesta derrota davant d’una rival directe i prosseguiran la competició a la recerca de la classificació, però amb el perill de creuar-se contra algunes de les favorites. “Ens ha sortit un mal partit, però ens queden quatre partits per jugar i hem de mirar endavant”, va assenyalar sobre el debut ahir als Jocs de París.Una altra de les lleidatanes que van tenir protagonisme ahir va ser la nadadora Emma Carrasco, que va participar en la roda de premsa de l’equip de natació. Va parlar del repte i il·lusió de la seua primera experiència olímpica. “Els nervis sempre hi són perquè t’importa nadar per Espanya, però pressió no en tinc. No tinc res a perdre i vinc a aprendre molt dels atletes que són referents mundials”, va reconèixer. Filla de Jordi Carrasco, olímpic a Sydney 2000, va admetre que el seu pare ha estat un “referent” i que va voler emular-lo. “Em vaig dir que volia viure aquesta experiència olímpica. És tot un orgull haver seguit els seus passos i haver-ho aconseguit. La natació a nivell familiar és un pilar molt important”, va assenyalar l’Emma, que dilluns vinent farà la seua estrena olímpica.