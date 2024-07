«El Lleida será viable»

¿Cuál es la situación actual económica e institucional del club, sobre todo en cuanto a la deuda con Hacienda y Seguridad Social?

No hay grandes avances pero sí hemos podido reducir la deuda a nivel de Seguridad Social en más de un millón de euros. La deuda inicial era de 3.300.000 euros después de hacer la auditoría y hemos conseguido rebajarlo en 1.400.000 euros. Ahoraestamos en la segunda fase de iniciar la negociación para conseguir una moratoria que es nuestro objetivo. En ningún momento hablamos de que la deuda se pagaría de golpe. Queremos acordar este aplazamiento con la Seguridad Social, ya nos han dicho la forma de hacerlo e iremos pagando las cuotas que correspondan. Con Hacienda hasido todo más difícil. Tenemos acordado cómo tendría que ser el aplazamiento y las condiciones de pago, aunque es cierto que ha surgido nueva documentación que tiene que ser revisada nuevamente por parte de Hacienda. Y por eso, la idea era tener este acuerdo cerrado el 30 de junio pero hemos encontrado una pequeña piedra en el camino que hace que seguramente nos vayamos a finales de año para tener el asunto arreglado.

¿Qué tipo de documentación?

Esto viene de que cuando llegamos al club no disponíamos de ningún tipo de documentación del club. Hemos ido extrayendo información a través de los diferentes procedimientos judiciales que teníamos y dentro de estos procedimientos judiciales pudimos apreciar que había una serie de irregularidades que nosotros mismos denunciamos a Hacienda y a raíz de esto, dos años después de haber presentado esta denuncia tributaria a Hacienda, se nos requiere ahora más documentación que no tenemos y que miraremos cómo puede afectar a la deuda.

¿Cuáles serán los próximos pasos a seguir?

Tenemos prevista una reunión con Hacienda en septiembre y preveo que durante el otoño lo podamos cerrar y dar carpetazo consiguiendo unas condiciones de aplazamiento de la deuda. Eso sí, al margen de la deuda antigua que se ha de pagar, nosotros estamos al corriente de pago, De hecho, el presupuesto de esta temporada ya se ha previsto teniendo en cuenta las cuotas que se han de pagar tanto de Hacienda como de Seguridad Social. La hoja de ruta la tenemos, el plan económico está y lo único que falta por saber es si la moratoria será de cinco o seis años para poder pagar la deuda.Hemos tenido que hacer este plan de viabilidad haciendo un poco de Sherlock Holmes, buscando información y documentación a través del juzgado o de la inspección de Trabajo. Y esto no es sencillo ni rápido.

¿Ha tenido la sensación que desde fuera se ponían palos en las ruedas en las negociaciones con Hacienda y Seguridad Social?

Lo sospechamos. Si ya teníamos dificultades, hemos tenido más dificultades de lo normal. No sabemos concretamente qué, pero sí es verdad que en ciertos momentos hemos notado que ha habido un cierto cambio de criterio en determinadas conversaciones con algunas personas. Nos han abierto las puertas lógicamente porque si tú te presentas con la voluntad de pagar te las abren, pero no está siendo un camino fácil. No quiero decir que pueda haber alguna influencia de ciertas personas porque no tengo pruebas y Dios me guarde de hacer una acusación grave en este sentido. Lo que sí hemos notado es que el ambiente no ha sido el mismo en determinados momentos y circunstancias. Y esto a veces te hace pensar cosas. Dices, vaya esto ayer era blanco y hoy es gris ¿y por qué? Bueno, al final, después de dos años y medio ya conocemos perfectamente lo que se mueve en la ciudad.Luis (Pereira) está con fuerza para luchar contra estas dificultades. Lo que queremos es sanear el club, que sea viable y una vez arreglemos este tema lo será.

Eso pasa por que el club genere más ingresos.

Uno de los objetivos de esta temporada es mejorar el departamento de marketing. Nosotros contamos dentro del plan de viabilidad con un incremento de masa social, pero también de patrocinios. Antes llamabas a la puerta en frío y te la cerraban, pero después del buen trabajo que se ha hecho en estos dos años a nivel social, poniendo a 3.000 o 4.000 personas en cada partido y ya no hablo de las 10.000 que hubo ante el Europa, se ve que hay más interés en nuestro proyecto por parte de las empresas.¿Qué presupuesto manejan para la temporada?Ronda el millón y medio de euros. Por eso me sorprende cuando desde el otro lado de la ciudad se dice que solo se han gastado 700.000 euros en el Badalona Futur. porque conociendo cómo funciona el mercado esta cifra no me cuadra.

¿Cuándo caminará solo, por decirlo así, el club?

Nos hemos marcado como objetivo deportivo que esta sea la temporada del ascenso, pero como esto no lo podemos controlar sí que nos hemos propuesto que a nivel financiero y económico sea la de la consolidación. Un objetivo es convertir al club en SAD y creo que lo conseguiremos en la temporada 2025-26.

Recientemente se celebró la vista oral por el convenio del uso del campo. ¿Son optimistas?

Estamos cumpliendo todas las condiciones. Nos estamos haciendo cargo del mantenimiento con una gran inversión incluida, los futbolistas están cobrando al día, estamos reactivando el fútbol base y becando a jugadores de familias con pocos recursos. Yo no soy quien pone el dinero, pero defiendo a la persona que lo pone y me duele que no tenga apoyo institucional.

Hace unos días el concejal de Deportes Jackson Quiñónez dijo que la relación con el Lleida había vuelto a la casilla de salida. ¿Qué opinión le merece?

El problema es que nunca nos hemos movido de la casilla de salida. La primera reunión con el alcalde la hicimos a los seis meses de acceder al cargo, y todo fueron buenas palabras pero a la hora de la verdad, nada. Los hechos demuestran que no tenemos ningún tipo de apoyo del ayuntamiento, más bien todo lo contrario. Nos sentimos menospreciados porque no nos tienen en cuenta para nada. Seguramente tiene mucho que ver el hecho de que el jefe de gabinete del alcalde sea una persona vinculada a otro club cuyo principal objetivo es acceder al Camp d’Esports.