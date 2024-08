Pau Etxaniz, ganador de una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos: “Media medalla es de La Seu”

Publicado por Agències REDACCIÓN Verificado por Creado: Actualizado:

Dicen que es de bien nacido ser agradecido, y Pau Etxaniz, que el jueves se colgó la medalla de bronce en la disciplina de K1 eslalon de los Juegos de París 2024, la primera de un palista masculino en la historia olímpica de España –solo había subido al podio Maialen Chourraut–, lo ha sido. No olvida dónde se formó y no tiene reparos en asegurar que “media medalla es de La Seu, se la pueden sentir suya”, apunta. “De allí es la familia de mi madre y estuve muchos años viviendo en La Seu, es mi casa también. Me siento catalán y vasco, he cogido todo lo bueno de los dos sitios, y estoy muy orgulloso de haber conocido a toda esa gente que ha sido también muy importante para llegar hasta aquí”.

Nació hace 23 años en San Sebastián fruto del primer matrimonio de su padre, el también olímpico Xabier Etxaniz, del que heredó la pasión por el piragüismo, con la urgelense Laura Pal Ordeig, diseñadora gráfica, que le contagió el gusto por la moda, en la que ya da sus primeros pasos. Pero casi toda su vida la ha pasado en La Seu, donde residió desde que tenía un año hasta los 19. Fue a finales de 2020 cuando decidió instalarse en San Sebastián para estudiar patronaje y entrenar con su padre, que meses antes había hecho el mismo trayecto junto Maialen Chourraut, su pareja y con la que vivieron también más de una década en la capital del Alt Urgell. “Me he formado en el Parc del Segre y si no fuera por esta instalación y por el Cadí Canoe Kayak no sería quien soy ahora y no habría conseguido esta medalla, que también es del club. Me alegra haber hecho feliz a mucha gente”, asegura.

Uno de sus mejores amigos, y a la vez rival tanto en canoa como en kayac, es el urgelense Miquel Travé, que tres días antes se había quedado a las puertas de hacer historia y ser él el primer palista español en subir a un podio olímpico. “Llevamos toda la vida compartiendo agua y competiciones. Fue una pena que no consiguiera la medalla porque se la merecía. Era más favorito que yo y estoy seguro de que si no ha podido conseguirla esta vez, lo conseguirá en la próxima porque es un tipo espectacular. Poder compartirlo con él ha sido muy bonito”, dijo Pau Etxaniz, que también quiso compartir el éxito con el canoísta de La Seu. “Si no hubiese sido por él tampoco hubiera llegado hasta aquí, porque siempre me hacía tener los pies en el suelo. Siempre me ha ayudado y aquí en París también, dándome un par de consejos. Es un ejemplo a seguir y esta medalla también se la puede sentir suya porque lo es”, aseveró.

Aunque han pasado ya horas desde que se colgara el bronce, Etxaniz aún no es muy consciente de lo que ha conseguido. “Estoy comenzando a creérmelo, pero todavía me cuesta asimilarlo”, dice. Hizo una bajada espectacular. “He cosido una manga casi perfecta, salvo ese toque”, comentaba en clara referencia a su otra gran pasión, la moda. “Es algo muy grande que muy poca gente consigue. En España solo lo había logrado Maialen, y estoy muy contento de coger su relevo, es algo increíble”, añadió.

Desde hace tres años estudia patronaje porque quiere dedicarse a la moda. De hecho, ya ha dado los primeros pasos presentando sus trabajos bajo la marca Ranger Universal, muy personales y con cierto aire futurista. “Me gusta hacer algo más personal, más centrado en la persona”, dice. Es tanta su pasión, que en alguna competición llegó a viajar con la máquina de coses en la maleta. “Cuando no competía o entrenaba me iba a la habitación a coser”, explica.

Pau Etxaniz se quedará en París hasta el lunes para seguir las evoluciones del Kayak Cross, disciplina que se estrena en unos Juegos y que ayer arrancó con el undécimo puesto para Travé y el noveno para la andorrana del Cadí Canoe Kayak Mònica Dòria. Hoy se disputan las series y el lunes la ronda final.