Martín recupera el liderato

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Enea Bastianini (Ducati) logró ayer su primer doblete al ganar el Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP, después de imponerse en el ‘esprint’ del sábado. Junto a Bastianini, que sumó su sexta victoria en MotoGP, acabaron sobre el podio Jorge Martín (Ducati), nuevo líder del Mundial con 3 puntos de ventaja sobre Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati), que fue tercero en Silverstone. Mientras, Marc Márquez (Ducati) fue cuarto y su hermano Àlex (Ducati) terminó séptimo.

Bagnaia sorprendió en la salida y completó el primer giro como líder. En la segunda vuelta, Aleix Espargaró (Aprilia) consiguió superar a un Bastianini que a punto estuvo de perder la cuarta plaza ante un Márquez que lo intentó por el interior de la curva. Bagnaia aguantó el tipo frente a los ataques de Martín y Espargaró, que lograron contactar con él. Martín se enganchó a Bagnaia en la quinta vuelta, con Espargaró a escasamente dos décimas y el grupo de Bastianini tres décimas más atrás, aunque se iba quedando descolgado Àlex Márquez. Camino del ecuador de la carrera, prevista a 20 vueltas, Bagnaia se mantenía como líder, pero seguido muy de cerca por Martín y Espargaró, con Bastianini y Marc Márquez un poco más atrás. El ritmo de Bagnaia y Martín hizo que en la décima vuelta ambos tuviesen 8 décimas de ventaja sobre el trío que por entonces formaban Espargaró, Bastianini y Márquez. Una vuelta más tarde, Martín se decidió a adelantar a Bagnaia, quien no pudo hacer nada por evitarlo, y Bastianini consolidó la tercera plaza. Martín cometió un error que a punto estuvo de costarle el liderato, pero aguantó el tipo, como también Bagnaia ante el primer ‘hachazo’ de Bastianini, que ya estaba enganchado al dúo de cabeza, mientras que Espargaró perdía fuelle y Marc Márquez se preparaba para superarlo. Bagnaia no evidenció encontrarse cómodo y un pequeño error en la curva siete de la decimotercera vuelta permitió que Bastianini le superase para ponerse segundo e iniciar la caza de Martín.Marc Márquez se decidió a superar a Espargaró en la decimoquinta vuelta para conseguir la cuarta plaza, aunque ya con Bagnaia a 2 segundos. La presión que ejerció Bastianini sobre Martín hizo que comenzase a cometer errores, hasta llegar a la curva 3 del decimonoveno giro, en la que el italiano se metió por dentro para liderar por primera vez la carrera. Tras superar a Martín, Bastianini se marchó poco a poco del madrileño, camino de su primera victoria de la temporada en una carrera dominical, con Bagnaia en la tercera posición, por delante de Marc Márquez y con Àlex Márquez en el séptimo puesto.

Marc Márquez: “Tocaba tirar más de cabeza que de corazón”

“El fin de semana se ha resuelto gracias al trabajo y a resistir. Cuando empiezas un viernes mal, ya vas con retraso, teniendo que dar los pasos adelante incluso en el warm up, cuando normalmente no pruebas nada, pero que esta vez estábamos probando cosas importantes. Lo más importante ha sido que podía seguir el ritmo al menos durante 6 vueltas. Me he quedado con la sensación de poder hacer más, aunque tocaba tirar más de cabeza que de corazón”, señaló Marc Márquez tras la carrera. Por su parte, Àlex Márquez manifestó que “hemos perdido el tren de Marc y a los pilotos de cabeza y me ha costado poner el freno delantero a una posición normal”.

Dixon vence en Moto2 y Ortolá se impone en la prueba de Moto3

El británico Jake Dixon (Kalex) hizo historia al convertirse en el cuarto piloto local que vence en Silverstone, en su caso en la categoría de Moto2, por delante de Arón Canet (Kalex) y del italiano Celestino Vietti (Kalex). Por su parte, Diogo Moreira, piloto brasileño que reside en Alcarràs, no pudo finalizar la prueba y se quedó sin puntuar. Mientras, el valenciano Iván Ortolá (KTM) se regaló ayer su segunda victoria de la temporada en la categoría de Moto3 en el día de su vigésimo cumpleaños, después de atacar a sus rivales en la última vuelta.