El AEM logra su primer triunfo

El AEM sumó ayer su primer triunfo de la pretemporada, en su segundo amistoso, tras batir por un cómodo 0-4 al Europa, de Segunda RFEF, con goles de Evelyn, Peñalver y un doblete de María Lara.

El conjunto leridano arrancó con dudas, pero fue mejorando y generó las primeras ocasiones a través de dos tiros lejanos de Noe Fernández, después de ver como el Europa también tenía las suyas para anotar. Sobre la media hora, Abril Francés se generó un espacio y puso una pelota en profundidad para que Evelyn convirtiera el 0-1. La asistente pudo anotar el segundo en una gran jugada individual que definió alto.Como en el primer amistoso, Rubén López dispuso un once nuevo tras el descanso, con la participación de la francesa Sara, que está a prueba con el club. Salvo un cabezazo alto de Abril Rodrigo en los primeros minutos, la primera ocasión clara de ambos equipos significó el 0-2, en el minuto 71. El tanto llegó producto de un córner, en el que remataron de cabeza hasta tres jugadoras leridanas, la última de ellas Peñalver convirtiendo el tanto (0-2). Poco después, el AEM anotó el tercero, obra de una María Lara que pudo repetir con un zurdazo al larguero. Finalmente convirtió su doblete en los últimos minutos en otro tiro lejano (0-4).

“En la segunda parte hemos estado mejor”

El entrenador del AEM, Rubén López, quedó satisfecho del segundo amistoso del equipo aunque no le gustó la entrada del equipo en el partido: “La primera parte no me ha gustado”, explicó. “Hemos estado descentradas los primeros 25 minutos. La segunda parte ha estado mejor y hemos sabido aprovechar los espacios”, añadió. Destacó también que “estoy contento porque las nuevas lo están cogiendo todo muy rápido”.