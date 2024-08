Medalla en waterpolo

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La selección española de waterpolo femenino se colgará medalla en los Juegos Olímpicos de Paris 2024 tras lograr ayer el pase a la final, en una trepidante tanda de penaltis (4-5), ante una Países Bajos que plantó cara (14-14) pero que no pudo, esta vez, doblegar a las de Miki Oca, que se cobran una bella revancha. Y es que venían de perder el Mundial de 2023 y el Europeo de este mismo año ante las neerlandesas, campeonas olímpicas en Pekín 2008, dos veces campeonas mundiales y vigentes campeonas europeas.

España disfrutó, sufrió y peleó para asegurarse otra plata y soñar con el oro olímpico. En Londres 2012 y en Tokio 2020 fueron plata. Ahora, si la final se pierde, también lo serán por tercera vez, pero si ganan a Australia, que dio la gran campanada ayer eliminando a Estados Unidos, triple campeona olímpica, también en la tanda de penaltis, lograrán un oro histórico.El inicio de España fue increíble. Jugó el mejor waterpolo de su vida y cerró el primer tiempo con un claro 6-1. Las neerlandesas tampoco reaccionaron en el segundo y al descanso se llegó con un elocuente 5-10 para las de Miki Oca. Pero todo cambió tras el descanso. Las ‘oranje’ reaccionaron y devolvieron el golpe inicial (6-1) para igualar el partido a 11. Los empates se sucedieron, a 12, gracias a una revisión de vídeo que dio por bueno el gol neerlandés, y a 13. Sin Anni Espar ni Paula Camus, expulsadas ambas al sufrir tres exclusiones, Maica García Godoy, a falta de 30 segundos, situó el 13-14 que podía valer, cuanto menos, la tanda fatídica. Pero las ‘oranje’, atacando con la portera Laura Aarts para crear superioridad, empataron a falta de 7 segundos y el choque se fue a los penaltis. Una tanda en la que solo hubo un error, el provocado por Martina Terré deteniendo el tiro a Brigitte Sleeking. Iban 4-4 y Maica, una de las supervivientes de aquel equipo español que apareció en el concierto mundial en Londres 2012, no falló para permitir a España soñar con el oro olímpico (mañana a las 15.35). Y dicen que, a la tercera, va la vencida.No corrió la misma suerte el equipo masculino de hockey hierba, que se quedó a un paso de volver al podio de unos Juegos después de 16 años al perder ayer el partido por el bronce frente a la selección de India (2-1), que repetirá el metal de Tokio 2020 tras remontar con dos penaltis córner en el segundo y el tercer cuartos el gol español que abrió el tanteo en el primero.Cero aciertos en 9 penaltis de España, los tres últimos en los tres minutos finales, ya sin Luis Calzado en la portería, prolongaron la sequía de medallas del hockey español, que en París estuvo más cerca que nunca de volver al podio que no pisa desde Pekín 2008, cuando fue plata. Pero la veteranía dicen que es un grado y ayer India hizo valer esa máxima. Tuvo seis penaltis córner, marcó dos y privó del premio a un equipo con once debutantes que no entraba en casi ninguna de las quinielas, pero revolucionó el torneo con una victoria sobre el campeón del mundo, que jugó por el oro, Alemania, y con la eliminación en cuartos de Bélgica, el campeón de Tokio 2020. El título se lo llevó Países Bajos, que suma su tercer oro, tras derrotar a Alemania en la final por penaltis shoot-out (1-3).Tampoco le fue propicia la jornada al taekwondo español, ya que el madrileño Javier Pérez Polo, que se había clasificado en la repesca, se quedó a las puertas de la medalla de bronce que le arrebató el brasileño Edival Pontes en la categoría de -68 kg. Una nueva decepción para el combinado estatal, que el miércoles ya se quedó fuera de las medallas con Adriana Cerezo y Adrián Vicente.

EEUU y Francia repetirán la final de Tokio 2020

Estados Unidos, que persigue un quinto oro seguido, derrotó ayer a Serbia (95-91) con mucho sufrimiento y jugará mañana la final del torneo olímpico de los Juegos de París 2024 contra la anfitriona Francia, que previamente había vencido a Alemania (73-69). Será la reedición de la última final olímpica, en la que se impuso el Dream Team USA por 82-87.

Polina Berezina y Alba Bautista, sin final

Polina Berezina y Alba Bautista, las dos españolas participantes en la competición individual de gimnasia rítmica de París 2024, se quedaron fuera de la final, que hoy disputarán las diez mejores tras la ronda de clasificación de ayer. Decimoquinta (125,100 puntos) y vigésima (117,650), ambas estuvieron alejadas de los puestos de finalista en las cuatro rotaciones.

Marruecos golea a Egipto y gana el bronce

La selección de fútbol de Marruecos fulminó ayer por 0-6 a la de Egipto para lograr su primera medalla olímpica, el bronce de Paris 2024, con un Soufiane Rahimi que marcó dos goles y llegó a los 8 en el torneo. Tras caer en semifinales contra España, Marruecos se desquitó dejando claro que bien pudo estar en la final con la puntería que exhibió en el Stade de la Beaujoire de Nantes.

Xammar y Brugman se quedan sin medalla

Los regatistas catalanes Jordi Xammar y Nora Brugman, vigentes campeones del mundo y de Europa, se quedaron a las puertas del podio en la clase 470 de vela al finalizar en novena posición en la Medal Race disputada ayer en los Juegos Olímpicos de París 2024, un resultado que, unido al de sus rivales, les dejó en la cuarta plaza de la general final.

Estanguet: “La calidad del río Sena es buena”

Tony Estanguet, presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de París, aseguró ayer que “la calidad del agua del Sena se adecuaba perfectamente a las exigencias de la Federación Internacional (de Natación) y, a ese respecto, nunca hemos querido poner en peligro la salud de los deportistas. Dos laboratorios han testado el agua dos veces al día”.

Girma mejora tras pasar la noche en el hospital

El etíope Lamecha Girma, que tuvo que ser retirado el miércoles en camilla en la final de los 3.000 obstáculos debido a una caída en la que se golpeó la cabeza, se encuentra “en buen estado” tras pasar la noche en un hospital de París, según informó la federación nacional del país africano. Cayó al suelo, se golpeó la cabeza con la pista y tuvo que ser evacuado en camilla.