Saúl Craviotto solo piensa ahora en disfrutar de la medalla de bronce que ganó el jueves liderando la embarcación española de K4 500. Es la sexta medalla olímpica que consigue y que le ha convertido en el deportista español con más podios olímpicos de la historia. “Ya tengo una edad –39 años–, ahora no puedo pensar en otro ciclo de cuatro años, así que voy a disfrutar año a año, ahora me iré de vacaciones y cuando toque ya analizaremos el futuro”, explicó ayer en declaraciones a SEGRE desde París. Sus próximos pasos serán regresar a Asturias, donde reside, y venir unos días a Lleida, como ha hecho siempre después de una participación olímpica.

Craviotto explicaba que “llevo un día de locura. Apenas he dormido. Me desvelé y solo he podido dormir unas horas. Después he estado todo el días atendiendo llamadas y mensajes. Pero estoy feliz con esta medalla, que la peleamos bien y con muchas ganas”, añadía.Saúl explicó que “claro que queríamos una pieza mayor, queríamos la medalla de oro, pero es un bronce olímpico, se tiene que valorar. Sí que empezamos primeros en la final, pero lograr la medalla nos dejó muy satisfechos”.Como ya explicó el mismo jueves, el deportista leridano valora especialmente, incluso más que las seis medallas olímpicas conseguidas, el hecho de haber estado participando en cinco Juegos Olímpicos consecutivos.”Fui a Pekín con 23 años y ahora con 39 he venido a París y sigo arriba. Estoy muy contento de hasta donde he llegado, es algo que he logrado con la ayuda de mucha gente. Me siento muy feliz”, insistía.El piragüista formado en el Sícoris Club fue medalla de oro en el K2 500 en Pekín 2008, plata en el K1 200 en Londres 2012, oro en K2 200 en Río 2016, bronce en K1 200 en Río 2016, plata en K4 500 en Tokyo 2020 y ahora, en París 2024, bronce en K4 500. Por detrás suyo están el piragüista David Cal, con 5 preseas, mientras que con 4 figuran el ciclista Joan Llaneras, la nadadora Mireia Belmonte, la nadadora de sincronizada (ahora artística) Andrea Fuentes y la tenista Arantxa Sánchez Vicario.En su conversación con SEGRE, agradeció mucho el apoyo que notó en las gradas, donde con la afición estuvieron unos sesenta leridanos. “Ver en las gradas a mis padres, a mis hermanas, a mi mujer y a mis hijas y a tanta gente venida desde Lleida fue alucinante. Espero que mis hijas recuerden este momento para siempre. Estoy muy agradecido a todos porque han hecho un gran esfuerzo para venir”.A sus 39 años se siente en forma. “Sigo teniendo ilusión y eso me ayuda. El día que sienta que no voy a entrenar con ganas, ya veremos, pero ahora sigo disfrutando y hago lo que me gusta. Ya hemos visto que con 40 años también se pueden ganar medallas olímpicas. Ahora toca ir de vacaciones, iré a Asturias y volveré a Lleida”, manifestó.Por otra parte, el piragüismo español se marchó ayer de vacío del canal de Vaires-sur-Marne y con la decepción del cuarto puesto de Marcus Cooper y Adrián del Río en K2 500 y del sexto de Antía Jácome y María Corbera (C2 500), en una jornada condicionada por el viento que sopló en la instalación. Con su resultado se esfumaron dos señaladas opciones de medalla para un deporte que hasta la fecha ha sumado tres en estos Juegos, dos en esprint con los bronces del K4 500 de Saúl Craviotto, Marcus Cooper, Carlos Arévalo y Rodrigo Germade, el del C2 500 de Joan Antonio Moreno y Diego Domínguez y el de eslalon de Pau Echaniz, palista nacido en San Sebastián aunque formado en La Seu d’Urgell, donde vivió muchos años. Hoy se disputará la última jornada, con cinco españoles: Estefanía Fernández y Begoña Lazcano en K1 500; Adrián del Río en K1 1.000 y María Corbera y Antía Jácome en C1 200. Hay opciones de más medallas.