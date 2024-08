Derrota ante otro Primera

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El AEM encajó ayer su segunda derrota de la pretemporada al caer por 2-0 en su visita al Espanyol, un recién ascendido a la Liga F que eliminó a las leridanas en el play off de ascenso a la máxima categoría la pasada temporada.

Un doblete de Ángeles en los primeros diez minutos de segunda mitad valió el triunfo para las blanquiazules, que ayer se estrenaban en la pretemporada, a diferencia del AEM, que ha disputado ya tres amistosos. Las dos derrotas han sido ante dos conjuntos de Liga F, la de ayer y la del pasado fin de semana ante el Levante Badalona (1-0), mientras que el miércoles sumó su primer triunfo ante el Europa, de Segunda RFEF, por un claro 0-4.El conjunto leridano regresaba ayer a dónde disputó su último partido oficial la pasada campaña, la vuelta de las semifinales del play off en las que cayó eliminado tras perder el partido (1-2). Aunque esta vez el rival era de Primera División, las leridanas mostraron una buena versión en el primer tiempo, sin apenas conceder atrás y con alguna llegada de peligro que no materializaron.Sin embargo, nada más salir a la segunda mitad, un error en defensa acabó con el primer gol local, obra de Ángeles (1-0). Aunque el AEM pudo empatar en un remate de Marina, que fue la única ocasión clara del segundo tiempo de las leridanas, vio como Ángeles establecía el 2-0 en un tiro lejano.Con el carrusel de cambios del segundo tiempo, con la participación de Abril Francés, Ciurana y Ainara, del filial, el conjunto de Rubén López bajó mucho el ritmo y no pudo acercarse para recortar distancias. Pese a ello, no sufrió casi ninguna otra acción de peligro en contra para que el Espanyol agrandara su ventaja.

Rubén López: “Las sensaciones de los primeros partidos son buenas”

Pese a la derrota, el técnico del AEM, Rubén López, aseguró que “las sensaciones de estos primeros partidos son buenas, porque las jugadoras nuevas están asimilando bien los conceptos. Vamos acumulando conceptos y ya se están viendo cosas”. Además, incidió en que “los resultados en pretemporada no me preocupan, porque haces pruebas que en Liga no harías y además llevamos una semana con una carga de trabajo muy alta”. “Cuando estemos mejor físicamente, tendremos más opciones de transitar”, añadió el técnico, que se mostró satisfecho por la aportación de las jóvenes del filial.