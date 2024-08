El Barça, en acción a la espera de Nico Williams

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El nuevo proyecto del Barça, dirigido por Hansi Flick, se presenta hoy ante su afición con motivo del Gamper, que disputará ante el Mónaco (20.00, 3Cat) y que servirá como presentación de Dani Olmo. Pero no solo eso. También el equipo azulgrana estrenará su nueva camiseta, con el logo del 125 aniversario de la fundación del club. El Barça también ha diseñado una fiesta previa, con actuaciones musicales y actividades lúdicas que darán comienzo dos horas y media antes del partido. La presentación del equipo será a las 19.00. Después de tres partidos ante el City, Madrid y Milan en la gira estadounidense, donde han lucido especialmente los jóvenes de La Masia, el Barça de Flick se presenta ante los suyos.

Será el momento de comprobar si las señas del nuevo equipo se trasladan al terreno de juego en una temporada en la que los azulgranas se han reconstruido después del curso con Xavi al frente. Las novedades en el equipo, de momento, son pocas. El Barça ha firmado a Pau Víctor, que era propiedad del Girona, y a Dani Olmo. No parece que el Barça que se vea hoy sea el definitivo. A tres semanas de que acabe el mercado, el club no cierra la puerta a nada y a nadie, especialmente ahora que la Liga seguramente le dará la luz verde a su ‘fair play’ financiero y podrá entrar en el mercado sin restricciones. Por eso sigue teniendo en su punto de mira a Nico Williams.El futbolista del Athletic tiene la intención de jugar en el Barça y en el club azulgrana creen que esta semana fichará. Al menos es la voluntad de Williams y así se lo ha hecho saber al entorno de la entidad. Para ello, además de haber seducido al jugador del Athletic con un contrato a la altura del fichaje, algo que Deco empezó a fraguar en la reunión que mantuvo con su agente, Félix Tainta, en Zaragoza, también habrá que pagar la cláusula de rescisión. No se trata de una cifra fácil, porque el Barça debe asumir 58 millones de euros, a los que hay que sumar el IPC. En total, unos 62 millones.

Sergi Roberto se despide del club azulgrana

Sergi Roberto anunció ayer que no seguirá vistiendo la camiseta azulgrana en su perfil de Instagram, donde subió un vídeo con un emotivo mensaje, dando las gracias al club por estos últimos 18 años. El Barça tiene preparado un acto de despedida para el que fuera capitán del primer equipo hasta la temporada pasada para mañana al mediodía en el Camp Nou, que todavía se encuentra en obras.

Vitor Roque sigue sin ejercitarse y podría salir

Vitor Roque volvió a quedarse ayer sin entrenar a causa de “malestar y fiebre”, pero todo indica que su futuro está en el aire e incluso podría abandonar el club azulgrana como cedido. Roque, que no contaba para Xavi, tampoco tiene a Flick como aliado y el brasileño ha jugado medio partido ante el City y apenas un cuarto de hora ante Madrid y Milan durante la pretemporada. El delantero fue examinado por los servicios médicos y volvió a su casa, donde espera clarificar su futuro.