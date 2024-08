El Barça, en acció a l'espera de Nico Williams

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El nou projecte del Barça, dirigit per Hansi Flick, es presenta avui davant de l’afició amb motiu del Gamper, que disputarà contra el Mònaco (20.00, 3Cat) i que servirà com a presentació de Dani Olmo. Però no només això. També l’equip blaugrana estrenarà la nova samarreta, amb el logo del 125è aniversari de la fundació del club. El Barça també ha dissenyat una festa prèvia, amb actuacions musicals i activitats lúdiques que començaran dos hores i mitja abans del partit. La presentació de l’equip serà a les 19.00. Després de tres partits contra el City, Madrid i Milan a la gira nord-americana, on han lluït especialment els joves de la Masia, el Barça de Flick es presenta davant dels seus.

Serà el moment de comprovar si els senyals del nou equip es traslladen al terreny de joc en una temporada en la qual els blaugrana s’han reconstruït després del curs amb Xavi al capdavant. Les novetats a l’equip, de moment, són poques. El Barça ha firmat Pau Víctor, que era propietat del Girona, i Dani Olmo. No sembla que el Barça que es vegi avui sigui el definitiu. A tres setmanes que acabi el mercat, el club no tanca la porta a res i a ningú, especialment ara que la Lliga segurament donarà llum verda al seu fair play financer i podrà entrar al mercat sense restriccions. Per això continua tenint en el seu punt de mira Nico Williams.

El futbolista de l’Athletic vol jugar de blaugrana i el club haurà d’afrontar els 58 milions de clàusula

El futbolista de l’Athletic té la intenció de jugar al Barça i al club blaugrana creuen que aquesta setmana fitxarà. Almenys és la voluntat de Williams i així li ho ha fet saber a l’entorn de l’entitat. Per a això, a més d’haver seduït el jugador de l’Athletic amb un contracte a l’altura del fitxatge, cosa que Deco va començar a forjar en la reunió que va mantenir amb el seu agent, Félix Tainta, a Saragossa, també caldrà pagar la clàusula de rescissió. No es tracta d’una xifra fàcil, perquè el Barça ha d’assumir 58 milions d’euros, als quals cal sumar l’IPC. En total, uns 62 milions.

Sergi Roberto s’acomiada del club blaugrana

Sergi Roberto va anunciar ahir que no continuarà vestint la samarreta blaugrana al seu perfil d’Instagram, on va pujar un vídeo amb un emotiu missatge, donant les gràcies al club per aquests últims 18 anys. El Barça té preparat un acte de comiat per al que va ser capità del primer equip fins a la temporada passada per a demà al migdia al Camp Nou, que encara es troba en obres.

Roque continua sense exercitar-se i podria sortir

Vitor Roque va tornar a quedar-se ahir sense entrenar-se a causa de “malestar i febre”, però tot indica que el seu futur està en l’aire i fins i tot podria abandonar el club blaugrana com a cedit. Roque, que no comptava per a Xavi, tampoc no té Flick com a aliat i el brasiler ha jugat mig partit davant del City i tot just un quart d’hora contra Madrid i Milan durant la pretemporada. El davanter va ser examinat pels serveis mèdics i va tornar a casa seua, on espera aclarir el seu futur.