Gamper aciago

El Barça encajó ayer una clara derrota ante el Mónaco (0-3) en la LIX edición del trofeo Joan Gamper, que supuso una presentación aciaga de la nueva era de Hansi Flick ante la afición azulgrana en el Estadi Lluís Companys, Por primera vez desde 2012, cuando lo perdió ante la Sampdoria (1-0), el Barça cayó derrotado en su trofeo veraniego y, apenas cinco días antes de debutar en Liga en Mestalla ante el Valencia, recibió un importante toque de atención con los goles de Lamine Camara, Breel Embolo y Christian Mawissa en la segunda mitad, que resolvieron el duelo a favor del conjunto monegasco gracias a los desajustes de la defensa azulgrana, plagada de jóvenes canteranos a esas alturas de partido.

Las preocupantes lagunas de juego, después de una ilusionante gira norteamericana, contrastaron con el buen desempeño de hombres como Pau Víctor, Marc Casadó y un Lamine Yamal que entró en la segunda parte y que despertó momentáneamente al conjunto azulgrana en su debut en la pretemporada tras disputar la Eurocopa.Pau Víctor, gran sensación de la pretemporada y el único fichaje que disputó el partido ante la ausencia de Dani Olmo, avisó en el primer minuto con un disparo que se marchó alto, y poco después Pablo Torre frustró una ocasión de los del Principado cortando una contra. El conjunto azulgrana, con un once reconocible pese a las numerosas ausencias, tocaba pero no acababa de encontrar el camino a portería, liderado en el centro del campo por los jóvenes Marc Bernal y Marc Casadó, que parecen haberse ganado un puesto en la sala de máquinas azulgrana, donde aún no están disponibles Pedri, Frenkie de Jong, Gavi ni Fermín. Este último, Cubarsí y Eric García tampoco jugaron ayer tras proclamarse campeones olímpicos el sábado. Sin embargo, fueron homenajeados antes del partido junto a Ferran, Pedri, Olmo y Lamine Yamal como ganadores de la Eurocopa, aunque Fermín, el único que ha ganado ambos títulos, estuvo ausente con permiso del club.Superado el primer cuarto de hora, Robert Lewandowski probó suerte con un remate desde la frontal que atrapó el guardameta del cuadro monegasco, que respondió con un centro-chut de Vanderson que no encontró el arco. Los de Adi Hütter se encontraban muy cómodos con el balón, y Denis Zakaria también buscó abrir el marcador, pero su chut en el minuto 24 se fue por encima del larguero.Después de la pausa de hidratación a la media hora, Raphinha vio puerta tras aprovechar un balón largo, pero el colegiado Víctor García Verdura anuló el gol por fuera de juego. Fue la última gran ocasión antes de un descanso tras el que entraron en escena Gündogan y Sergi Domínguez por Christensen y Pablo Torre.Cinco minutos después de la reanudación, el Mónaco logró adelantarse en un error en la salida de balón azulgrana, cuando Iñigo Martínez buscó a un Marc Bernal que se relajó ante la llegada de Mohamed Camara, que robó el esférico para mandarlo al fondo de las mallas (0-1, 50’). Solo siete minutos después, el segundo clasificado de la pasada Ligue 2, incrementó su renta por mediación de Breel Embolo, que supo sacar provecho de un buen pase filtrado de Takumi Minamino (0-2).Pau Víctor presionó con un disparo que rechazó la defensa rival, antes de que Flick buscase reaccionar dando entrada al esperado Lamine Yamal –que dio nada más ingresar al terreno de juego un gran pase al de Sant Cugat del Vallès, con el balón rozando el palo–, Ferran Torres, Héctor Fort y Gerard Martín por Lewandowski, Gündogan, Balde y Koundé. El alemán, que había entrado en el descanso, tuvo que retirarse después de recibir un golpe en la cabeza que le provocó una brecha, mientras que el polaco jugó con normalidad, pero salió quejándose de un golpe en la mano que recibió en la primera mitad.A pesar de que el equipo creció con Yamal, Christian Mawissa se encargó de desbaratar cualquier opción azulgrana en el minuto 86, al controlar un balón y anotar el tercero de la noche. El sábado, los de Flick debutarán en la Liga ante el Valencia en Mestalla, en un partido en el que deberán dejar atrás las dudas de ayer.

Flick: “Estoy seguro de que en Valencia lo haremos diferente”

Hansi Flick vivió ayer la presión de ser entrenador del Barça tras sufrir una derrota inesperada, aunque se mostró confiado en la mejoría de los suyos. “Podíamos haber marcado el 1-0 y el partido hubiera sido diferente. La primera parte no hemos jugado lo rápido que nos hubiera gustado. Hemos ido a mejor, pero en un error nos han anotado el 0-1. Podemos jugar mejor y quedan cinco días para preparar el partido contra el Valencia. Sé lo que puede hacer el equipo. No ha sido nuestro partido, no hemos estado bien, pero en Valencia lo haremos diferente. Estoy seguro de que tendremos otra actuación”, dijo.

Dani Olmo, ambicioso en su presentación: “He venido a ganar”

El Barça estrenó con Dani Olmo un nuevo formato de presentación de los fichajes. Con el delantero de 26 años, que vuelve a casa una década después de irse al Dinamo de Zagreb y tras triunfar en el RB Leipzig, aprovechó el envoltorio del Trofeo Joan Gamper, sin rueda de prensa. El egarense, como Pau Víctor, la otra cara nueva hasta la fecha, fue aclamado por la afición que tiene muy presente su gran papel en la Eurocopa conquistada por España cuando fue anunciado, dio unos toques de balón y dedicó una palabras a sus nuevos seguidores en el césped del Estadi Olímpic de Montjuïc, ya vestido de azulgrana y con el dorsal ‘20’ en la espalda, aunque luego no jugó ante el Mónaco por su falta de ritmo. “Buenas tardes culés, estoy muy contento de volver a casa, es un sueño hecho realidad, tengo muchas ganas de llevar esta camiseta y este escudo, he venido a ganar, tenemos un gran equipo, una gran afición, somos un gran club e iremos a por todas esta temporada. Visca el Barça!”, fue su breve discurso.

Ter Stegen: “Queremos dar las gracias a Xavi”

Marc-André Ter Stegen ejerció ayer de primer capitán, tras la marcha de Sergi Roberto, y en su discurso en la presentación de ayer quiso dar las gracias al anterior entrenador azulgrana, Xavi Hernández, por “el esfuerzo y el sacrificio” que hizo durante sus años al frente del equipo, y cree que Sergi Roberto y él serán recordados como “leyendas del club”, además de desear “muchos éxitos” al nuevo técnico, el alemán Hansi Flick. “Es un honor poder representar a este equipo, estos colores y este escudo”, señaló el meta alemán.

El Barça inscribe a Ansu, Lenglet y Eric Garcia

El Barça continúa registrando futbolistas en LaLiga a medida que va adecuando el espacio salarial. Ayer activó a tres de los cedidos, Clément Lenglet y Eric Garcia y el delantero Ansu Fati, pero todavía faltaría por inscribir a los otros 2 que regresan de préstamo, Pablo Torre, que ayer fue titular, y Àlex Valle, ya que Julián Araujo fichará por el Bournemouth.

El Barça no renuncia al fichaje de Nico Williams

El caso Nico Williams es ya el gran culebrón del verano. Ayer apareció con la camiseta del Athletic y su nuevo dorsal, el 10 que llevaba Muniain, unas imágenes que han descolocado a la cúpula barcelonista. No obstante, desde el club se insiste en que el extremo del Athletic es objetivo prioritario y no renuncian a ficharle, aunque valoran alternativas.