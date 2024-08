El Lleida Llista tendrá equipo femenino tras un acuerdo con el Bell-lloc

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

El Lleida Llista contará la próxima temporada con el primer equipo sénior femenino de su historia, gracias al acuerdo de colaboración que ha suscrito con el Patí Bell-lloc. La entidad listada comenzó en 2018 su proyecto femenino con una docena de jóvenes de entre 3 y 10 años, un grupo del que al año siguiente salieron las integrantes del primer equipo totalmente femenino del Llista, un Minifem. Desde entonces la sección ha ido creciendo tanto en número de practicantes como en equipos, hasta los cuatro que tiene en la actualidad (minifem, fem11, fem13 y fem15), que la próxima temporada serán cinco con la creación del sénior.

El equipo, que competirá en Segunda Catalana, la última a nivel autonómico, estará formado por nueve jugadoras de cuatro procedencias diferentes. La cantera listada aportará a dos de ellas, la portera Berta Farré y Maria Ribé; otra llegará de Juneda, Berta Tomàs, y tres serán de Bell-lloc, Carla Arenas, que regresa a la competición, y Laia Cid y Abril Marimon, que la pasada temporada militaban en el Alpicat, de donde llegan otras tres integrantes, la portera Laia Pagés y Eva Pastor y Núria Jové, que han decidido cambiar de aires después de no poder ascender la pasada campaña a la OK Liga con el equipo del Segrià.La dirección técnica correrá a cargo de dos de los coordinadores de la base listada, Pol Besora y Sergi Duch, jugador del primer equipo y que afrontará su primera experiencia al frente de un sénior. “En los equipos de base haces más de formador que de entrenador, y ahora el rol será al revés”, afirmó Duch, que no se quiere marcar objetivos. “No hay presión. Será el primer año y, aunque el equipo tiene nivel, no pondría como objetivo el ascenso, aunque en una Liga puede pasar de todo. Lo que está claro es que la idea es ir ascendiendo y llegar hasta donde se pueda, pero sin ninguna presión”, recalcó.

El equipo, que lucirá una camiseta con los escudos de ambas entidades, tendrá la base de operaciones en el pabellón Onze de Setembre, aunque habrá algunos entrenamientos y partidos que se celebrarán en la localidad del Pla. Ambos clubes también han ampliado su colaboración a nivel masculino, de tal manera que algunos jugadores del Bell-lloc podrían reforzar si hace falta los entrenamientos del Lleida Llista de OK Liga. “El problema que tenemos desde hace unos años es que jugadores de Lleida tienen que irse a otros clubes porque no encuentran salida en la provincia. Lo que queremos es que esto no ocurra, que no se tengan que ir a clubes como el Igualada o el Vila-seca, sino que tengan un referente aquí. Por eso nos unimos, para tener más posibilidades y evitar que estos jugadores den el salto fuera y no en Lleida”, añadió Sergi Duch.

El Bell-lloc ficha a Deri Mataix para afrontar la Nacional Catalana

El Club Patí Bell-lloc, con 51 años de historia, volverá a jugar la temporada que viene en la Nacional Catalana, la tercera categoría del hockey sobre patines, una década después. El club del Pla d’Urgell, que llegó a militar en la Segunda división estatal, la actual OK Liga Plata durante diez temporadas consecutivas, entre 1995 y 2005, ha encadenado su segundo ascenso en dos años y afrontará el nuevo reto con la misma plantilla del ascenso y un solo refuerzo, el del alicantino Deri Mataix, ex del Llista y que llega procedente del Alpicat.