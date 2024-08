Saúl Craviotto regresa a Lleida tras ganar en París su sexta medalla olímpica, récord en el deporte español

“Tengo 39 años y hablar de Los Ángeles está muy lejos. Ahora tengo una edad en la que estoy disfrutando mucho de mi carrera deportiva. Estoy en una etapa muy bonita a nivel personal y profesional y hago lo que más me gusta, deporte al aire libre y teniendo la oportunidad de representar a mi país en los Juegos Olímpicos. Es muy bonito lo que estoy haciendo”, valoraba ayer Saúl Craviotto, que volvió a Lleida con la medalla de bronce que ganó en los recientes Juegos de París, la sexta de su carrera y que le convierte en el deportista español más laureado a nivel olímpico. Tras un viaje de siete horas desde Gijón, llegó a Lleida para descansar unos días, acompañado de su esposa, Celia García y de sus hijas Valentina, Alejandra y Olivia.

Sobre su futuro, comentó que “mientras el físico y la cabeza aguanten, creo que me lo tengo que plantear año año. Ya veremos. Después de las vacaciones veremos si tengo ganas, si tengo ilusión y me planteo ir al Europeo del año que viene y al Mundial o cuelgo la pala”, admitió.Explicó que “ya he asimilado lo que hemos hecho en París. Estoy muy feliz y muy agradecido a toda la gente que me ha ayudado a conseguirlo. Porque esta sexta medalla no la he logrado yo solo, ha sido mi entorno, mi entrenador, la familia y también mis compañeros. No estaría aquí sin Carlos Pérez Rial, con el que gané el oro en Pekín 2008 –su primera medalla olímpica–, sin Cristian Toro o sin los tres compañeros que he tenido en París”.El leridano reconoce que a su llegada a estos Juegos sentía “un poco de presión leyendo titulares sobre el récord, que si soy leyenda.. son muchos años de trabajo preparando una prueba que dura un minuto y te lo juegas todo por milésimas y la cabeza te puede jugar malas pasadas. Al final me pude evadir de esta presión y de estos mensajes, aunque tener presión también es buena señal”. Craviotto explica también que le gustó ver tanta gente conocida en las gradas. “Estos han sido mis quintos Juegos, pero han sido los más especiales por este motivo. Entrar en meta y ver la grada roja –los colores del Sícoris–, con toda la gente animando, que habían venido de Lleida, de Asturias.. Vino mucha gente del Sícoris, mis padres, hermanas, amigos.. fue muy especial y ha sido la guinda del pastel a una carrera deportiva muy bonita”.Aunque insiste en que “no me siento cómodo con titulares tan elogiosos”, reconoce que lo que ha hecho “es importante. Llevo desde los 23 años dedicándome en cuerpo y alma al piragüismo. Ha sido muy bonito, pero no todo son medallas. En París ha habido cuartos puestos, muchos diplomas olímpicos y ganar 18 medallas no es ni mucho menos ningún fracaso”.