Manda Bagnaia

Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati) sumó su séptimo triunfo de la temporada al ganar ayer el Gran Premio de Austria de MotoGP, disputado en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, en donde el leridano Marc Márquez (Ducati) protagonizó una gran remontada. El leridano, que salía desde la primera línea, tuvo un problema con el sistema de bloqueo de la suspensión de su moto, que no funcionó apropiadamente, y eso le hizo perder posiciones cuando se apagó el semáforo, aunque logró termina cuarto. Bagnaia es el nuevo líder del Mundial, con 275 puntos, 5 más que Jorge Martín (270), con Bastianini tercero y Marc Márquez cuarto.

Fabio di Giannantonio (Ducati) fue la primera baja de la carrera, tras sufrir una luxación del hombro izquierdo durante los entrenamientos, en tanto que Jorge Martín lo hizo ‘tocado’ por un accidente doméstico en el que se produjo un profundo corte en el dedo pulgar de su mano izquierda. Una de las preocupaciones de los equipos era el consumo de combustible, de ahí que se viera a todos los pilotos hacer la vuelta de formación a muy baja velocidad, para conservar la máxima capacidad. Todas las precauciones quedaron en el olvido cuando se apagó el semáforo rojo, momento en el que todos los pilotos sabían que las dos primeras curvas iban a ser cruciales. Márquez, que salió mal por los problemas mecánicos, se tocó con Franco Morbidelli (Ducati) y ambos acabaron saliendo del trazado. Martín y Bagnaia salieron como una exhalación y antes de completar el primer giro ya tenían medio segundo de ventaja sobre Enea Bastianini (Ducati) y los pilotos de KTM, Miller y Brad Binder.Al concluir el primer giro, Márquez era decimotercero, aunque en la segunda vuelta ya había recuperado dos puestos y Bagnaia también había superado a Martín, con Bastianini a medio segundo. En la cuarta vuelta, Marc Márquez superó a Pedro Acosta primero y después a Pol Espargaró, ambos pilotos de KTM, para situarse décimo y comenzar la caza de su hermano Àlex Márquez (Ducati), al que superó en la enlazada curva dos de la sexta vuelta. La situación de carrera se ‘alió’ con Marc Márquez, pues una vuelta más tarde un error de Maverick Viñales (Aprilia), que entró colado en una curva, permitió al leridano superarlo sin problemas para ponerse tras la estela de Aleix Espargaró (Aprilia).Así, en la curva 3 de la octava vuelta, Marc Márquez dio buena cuenta también de Espargaró para alcanzar la séptima posición, pegado a Brad Binder, Marco Bezzecchi y Jack Miller, que eran los que marchaban por delante. Incluso cuando alcanzó al australiano llegó a tocarse con el neumático de su moto al intentar adelantarle en la curva 2. Le duró poco la resistencia de Miller, pues el australiano se fue por los suelos en la curva 2 de la décima vuelta, dejando el camino libre al leridano para intentar alcanzar a Bezzecchi y Binder, mientras que Bagnaia y Martín mantenían sus posiciones en cabeza de carrera, gestionando de la mejor manera posible el consumo de combustible, con Bastianini muy lejos.En el decimocuarto giro, Márquez se enganchó al rebufo de Bezzecchi, buscando el mejor punto del circuito para superarle, aunque no logró su objetivo hasta la decimoséptima vuelta, otra vez en la curva 2, cuando Bagnaia ya contaba con un segundo y medio de ventaja sobre Martín, lo que permitía pensar en el séptimo triunfo de la temporada para el italiano. Dos vueltas más tarde, en la decimonovena de las 28, Marc Márquez ya era cuarto al superar a Binder, aunque su siguiente objetivo, Enea Bastianini, que era tercero, ya estaba a más de 8 segundos, una diferencia que se antojaba difícil de enjugar en apenas 8 vueltas. La carrera estaba vista para sentencia en sus posiciones de cabeza, con Bagnaia destacado, Martín en una cómoda segunda posición y Bastianini igualmente en la tercera, mientras Marc Márquez le quitaba más de medio segundo por vuelta al italiano, sin la posibilidad de alcanzarlo en lo que quedaba de carrera. Bagnaia sumó su séptima victoria de la temporada sin mayores problemas, por delante de Martín, Bastianini, Marc Márquez y Brad Binder, con Maverick Viñales en la séptima posición. Àlex Márquez firmó el décimo puesto, el mismo que ocupa en la general del Mundial de MotoGP.

Marc Márquez: “Más que vueltas, me han faltado cuatro gotitas”

Marc Márquez explicó sobre su problema en la salida que “justo cuando iban a montar el neumático han mirado la presión y se ha roto la válvula. Han tenido que ir rápido a Michelin para cambiar el neumático de una llanta a otra, perdiendo la temperatura, y entonces en la formación de salida me han dicho que vigilara en la ‘sighting lap’, que lo pusiera en temperatura. Estaba más concentrado en poner temperatura que en todo lo demás que tenemos que hacer y no he enganchado bien el ‘front device’ (sistema de bajada delantero de la suspensión)”, dijo Marc Márquez sobre su error en la salida. “Más que vueltas, me han faltado cuatro gotitas. Miraba al cielo cuando me he puesto cuarto, un ritmo normal, sin exagerar. Digo: ‘Ahora ya he hecho toda la remontada, no me puedo caer’. He visto que iba remontando a Bastianini, iba mirando al cielo, pero no ha podido ser”, añadió el leridano.

Moreira roza los puntos en el triunfo de Vietti

El brasileño Diogo Moreira (Kalex), que reside en Alcarràs, fue decimosexto en la prueba de Moto2, remontando desde la última posición de la parrilla de salida. El italiano Celestino Vietti (Kalex) se adjudicó su primer triunfo y Sergio García (Boscoscuro) fue decimocuarto, sin poder rentabilizar al máximo la ausencia de Ogura (Boscoscuro). Mientras, en Moto3 el colombiano David Alonso (CFMoto) logró su séptima victoria y aumentó su ventaja al frente del Mundial, ya que Iván Ortolá (KTM) solo pudo terminar noveno.