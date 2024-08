Mana Bagnaia

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Francesco Pecco Bagnaia (Ducati) va sumar el seu setè triomf de la temporada al guanyar ahir el Gran Premi d’Àustria de MotoGP, disputat al circuit Red Bull Ring de Spielberg, on el lleidatà Marc Márquez (Ducati) va protagonitzar una gran remuntada. El lleidatà, que sortia des de la primera línia, va tenir un problema amb el sistema de bloqueig de la suspensió de la seua moto, que no va funcionar apropiadament, i això li va fer perdre posicions quan es va apagar el semàfor, encara que va aconseguir acaba quart. Bagnaia és el nou líder del Mundial, amb 275 punts, 5 més que Jorge Martín (270), amb Bastianini tercer i Marc Márquez quart.

Fabio di Giannantonio (Ducati) va ser la primera baixa de la cursa, al patir una luxació de l’espatlla esquerra durant els entrenaments, mentre que Jorge Martín ho va fer tocat per un accident domèstic en el qual es va produir un profund tall al dit polze de la mà esquerra. Una de les preocupacions dels equips era el consum de combustible i per això es va veure tots els pilots fer la volta de formació a molt baixa velocitat, per conservar la màxima capacitat. Totes les precaucions van quedar en l’oblit quan es va apagar el semàfor roig, moment en què tots els pilots sabien que els dos primers revolts serien ser crucials. Márquez, que va sortir malament per problemes mecànics, es va tocar amb Franco Morbidelli (Ducati) i ambdós van acabar sortint del traçat. Martín i Bagnaia van sortir com una exhalació i abans de completar el primer gir ja tenien mig segon d’avantatge sobre Enea Bastianini (Ducati) i els pilots de KTM, Miller i Brad Binder.Al concloure el primer gir, Márquez era tretzè, encara que a la segona volta ja havia recuperat dos llocs i Bagnaia també havia superat Martín, amb Bastianini a mig segon. En la quarta volta, Marc Márquez va superar Pedro Acosta primer i després Pol Espargaró, ambdós pilots de KTM, per situar-se desè i començar la caça del seu germà Àlex Márquez (Ducati), que va superar en l’enllaçat revolt dos de la sisena volta. La situació de cursa es va aliar amb Marc Márquez, ja que una volta més tard un error de Maverick Viñales (Aprilia), que va entrar colat en un revolt, va permetre al lleidatà superar-lo sense problemes per posar-se rere el rastre d’Aleix Espargaró (Aprilia). Així, en el revolt 3 de la vuitena volta, Marc Márquez va donar bona compte també d’Espargaró per assolir la setena posició, enganxat a Brad Binder, Marco Bezzecchi i Jack Miller, que eren els que anaven al davant. Fins i tot quan va atrapar l’australià va arribar a tocar-se amb el pneumàtic de la seua moto a l’intentar avançar-lo en el revolt 2. Li va durar poc la resistència de Miller, ja que l’australià se’n va anar a terra en el revolt 2 de la desena volta, deixant el camí lliure al lleidatà per intentar assolir Bezzecchi i Binder, mentre que Bagnaia i Martín mantenien les seues posicions al capdavant de cursa, gestionant de la millor manera possible el consum de combustible, amb Bastianini molt lluny.En el catorzè gir, Márquez es va enganxar al rebuf de Bezzecchi, buscant el millor punt del circuit per superar-lo, encara que no va aconseguir el seu objectiu fins a la dissetena volta, una altra vegada en el revolt 2, quan Bagnaia ja comptava amb un segon i mig d’avantatge sobre Martín, la qual cosa permetia pensar en el setè triomf de la temporada per a l’italià. Dos voltes més tard, en la dinovena de les 28, Marc Márquez ja era quart al superar Binder, encara que el seu següent objectiu, Enea Bastianini, que era tercer, ja estava a més de 8 segons, una diferència que semblava difícil d’eixugar en tot just 8 voltes. La carrera estava vista per a sentència en les seues posicions del capdavant, amb Bagnaia destacat, Martín en una còmoda segona posició i Bastianini igualment en la tercera, mentre Marc Márquez treia més de mig segon per volta a l’italià, sense la possibilitat d’atrapar-lo en el que quedava de carrera.Bagnaia va sumar la seua setena victòria de la temporada sense més problemes, al davant de Martín, Bastianini, Marc Márquez i Brad Binder, amb Maverick Viñales en la setena posició. Àlex Márquez va firmar el desè lloc, el mateix que ocupa a la general del Mundial de MotoGP.

Marc Márquez: “Més que voltes, m’han faltat quatre gotetes”

Marc Márquez va explicar sobre el seu problema a la sortida que “just quan anaven a muntar el pneumàtic han mirat la pressió i s’ha trencat la vàlvula. Han hagut d’anar ràpid a Michelin per canviar el pneumàtic d’una llanta a una altra, perdent la temperatura, i llavors en la formació de sortida m’han dit que vigilés en la sighting lap, que el posés en temperatura”. “Estava més concentrat a posar temperatura que en totes les altres coses que hem de fer i no he enganxat bé el front device [sistema de baixada davanter de la suspensió]”, va voler destacar Marc Márquez sobre el seu error en la sortida. «Més que voltes, m’han faltat quatre gotetes. Mirava al cel quan m’he posat quart, un ritme normal, sense exagerar. Dic: “Ara ja he fet tota la remuntada, no puc caure.” He vist que anava remuntant a Bastianini, anava mirant al cel, però no ha pogut ser», va afegir el lleidatà.

Moreira voreja els punts en el triomf de Vietti

El brasiler Diogo Moreira (Kalex), que resideix a Alcarràs, va ser setzè en la prova de Moto2, remuntant des de l’última posició de la graella de sortida. L’italià Celestino Vietti (Kalex) es va adjudicar el seu primer triomf i Sergio García (Boscoscuro) va ser catorzè, sense rendibilitzar al màxim l’absència d’Ogura (Boscoscuro). En Moto3 el colombià David Alonso (CFMoto) va aconseguir la seua setena victòria i va augmentar l’avantatge al capdavant del Mundial, ja que Iván Ortolá (KTM) només va poder acabar novè.