Presó provisional sense fiança per al detingut per la mort d'un home al Soleràs
La víctima és un veí de 82 anys el cos del qual va ser trobat amb un fort cop al cap, i el sospitós, detingut dimarts, hauria fugit després del sinistre
El jutjat d'instrucció 2 de Lleida va decretar ahir presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut per l'atropellament mortal d'un home de 82 anys al Soleràs al maig passat. Està investigat per un delicte d'homicidi per imprudència greu, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Els Mossos d’Esquadra van detenir dimarts un veí de Castelldans acusat d’atropellar mortalment el mes de maig passat un home al Soleràs. L’accident mortal va ocórrer passades les set del matí del 17 de maig, quan un conductor va trobar el cos sense vida d’un veí del Soleràs de 82 anys, J.M.G.F., amb un fort cop al cap a l’entrada d’aquesta localitat, a prop de la cooperativa.
Els Mossos d’Esquadra van iniciar una investigació per determinar les causes de la mort i no van descartar cap possibilitat, inclosa la d’una caiguda en la qual s’hagués colpejat fatalment al cap, però des del primer moment van estudiar la hipòtesi que podia tractar-se d’un accident de trànsit i, si es confirmés aquest supòsit, el conductor s’hauria donat a la fuga després del sinistre.
Al cap de de 7 mesos d’investigació policial, els Mossos d’Esquadra van obtenir prou elements incriminatoris per detenir dimarts passat un veí de Castellans per aquests fets.
Versió i víctima
Segons van apuntar aquest dimecres a SEGRE fonts coneixedores del cas, el sospitós hauria dit als agents que porten la investigació que s’havia trobat la víctima i havia intentat socórrer-la, però els investigadors sospiten que va atropellar amb el seu vehicle el veí del Soleràs. La víctima era una persona gran que es trobava en bon estat de salut i tenia el costum de sortir a passejar al matí, segons va explicar l’alcalde quan aquest diari va avançar la notícia de la defunció