SUCCESSOS
Troben mort un veí del Soleràs i investiguen si va ser atropellat
El vehicle s’hauria donat a la fuga
Els Mossos d’Esquadra investiguen les causes de la mort d’un veí del Soleràs de 82 anys el cos del qual va ser trobat sense vida a primera hora del matí de dissabte passat a l’entrada d’aquesta localitat de les Garrigues. La policia no descarta cap hipòtesi i sospesen que podria haver estat atropellat, pel lloc i les circumstàncies en les quals va ser trobat. La Unitat d’Investigació (UI) de l’Àrea Bàsica Policial Pla d’Urgell-Garrigues i l’Àrea Regional de Trànsit s’han fet càrrec de les indagacions.
La troballa del cos sense vida de l’home, J.M.G.F., la va fer un conductor a les 7.21 hores de dissabte quan circulava per la travessia de l’entrada al poble (C-233), a escassos metres de la cooperativa.
La víctima, que havia sortit a caminar, presentava un cop al cap, segons va informar la policia catalana, que va rebre l’avís a les 7.21 hores.
Al no poder determinar les causes de la seua mort –per l’absència de testimonis directes– i davant del cop que tenia al cap, van obrir una investigació per aclarir el cas.
Concretament, s’han fet càrrec de la investigació la UI i l’Àrea de Trànsit, ja que una de les hipòtesis és que l’home podria haver estat atropellat per un vehicle que, si fos així, hauria fugit.
Si es confirmés aquesta possibilitat, es tractaria d’un cas penal pels delictes d’homicidi, presumiblement per imprudència greu, i d’omissió del deure de socors. Encara que no es descarten altres possibilitats, com que s’hagués desequilibrat i hagués sofert una caiguda.
Per la seua part, l’alcalde del Soleràs, Manel Marsan, va explicar ahir a aquest diari que l’home “era un veí gran que, malgrat la seua edat, tenia un bon estat de salut i cada matí sortia a caminar. No sabem què ha passat, però estem consternats”, i va mostrar les seues condolences a la seua família. El funeral per l’octogenari va tenir lloc ahir a la tarda.
D’aquesta forma, si es determinés que ha estat un accident de trànsit, seria la setena víctima mortal en el que va d’any a les comarques de Lleida i el segon d’atropellament. En el mateix període de l’any passat havien mort deu persones en sinistres viaris a les comarques de Lleida.