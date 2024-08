El Lleida ficha al 'verdugo' del Madrid en la Copa 2020-21

El Lleida CF anunció ayer su decimoquinto fichaje para esta temporada. Se trata del centrocampista de 34 años Juan Antonio Casanova Vidal, conocido futbolísticamente como Juanan, que llega procedente del Alcoyano de Primera RFEF donde ha jugado las últimas cuatro campañas. Con este equipo protagonizó una gesta histórica al ser el verdugo del Real Madrid en dieciseisavos de la Copa del Rey 2020-21 con un gol suyo (2-1). Previamente, otro jugador fichado este verano por el Lleida, José Solbes, había forzado la prórroga (1-1).

Nacido en la localidad de L’Olleria (Valencia) el 26 de enero de 1990, este futbolista de 1,83 metros de altura también ha jugado en La Nucía, el Ontinyent y el Alzira. Tiene, por tanto, una amplia y contrastada experiencia. Juanan se define, según dijo en una entrevista reciente al departamento de comunicación del sindicato de futbolistas españoles AF donde participaba en sus sesiones al estar sin equipo, como “un centrocampista ‘box to box’. Puedo jugar en las tres posiciones del centro del campo, tanto de ‘ocho’, que es en la posición en la que más he jugado, como de ‘seis’ o de mediapunta. Los dos últimos años me ha tocado jugar más adelantado en el Alcoyano, pero en cualquiera de esas demarcaciones del centro creo que puedo aportar al equipo”.Por su parte, el director deportivo del Lleida CF, a preguntas de este diario, dijo de Juanan que “es un jugador polivalente en el centro del campo, que puede jugar de 8 o de 10, con mucha capacidad de llegada desde segunda línea. Tiene buen disparo a media distancia con ambos pies y buen juego aéreo. Nos va a aportar esa pieza por dentro que nos falta. Además, es un jugador muy competitivo que ha jugado más de 105 partidos con el Alcoyano y ha marcado 15 goles en las últimas tres temporadas. Es un futbolista contrastado, del perfil que buscábamos y yo le conocía porque fuimos compañeros en el Ontinyent. Creo que es una pieza importante a la que hemos podido acceder”, concluyó Fuster en su explicación.Por otra parte, el Lleida ha cedido al Fraga, de Tercera RFEF, al defensa de 20 años Iván Combes. El equipo fragatino lo entrena Miguel Rubio.