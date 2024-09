Serbia frena la racha de España

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La selección española empató a cero ayer ante Serbia en la primera jornada del Grupo 4 de la Liga A de la Liga de Naciones, un partido que dominó y en el que fue de menos a más, aunque le faltó acierto pese a convertir más de 20 remates, arrancando con un tropiezo la defensa del último título logrado en esta competición.

Menos de dos meses después de levantar la Eurocopa, los de Luis de la Fuente tropezaron en su primer partido de la cuarta edición de la Nations League. Un estreno con poco acierto ofensivo en un partido más abierto que lo esperado, al menos hasta la primera hora de juego. Los serbios, muy serios y sólidos atrás, tuvieron alguna ocasión para sorprender, pero el talento español los embotelló en la recta final, pero no fue el día de los Nico Williams, Lamine Yamal, Dani Olmo y compañía. Se dejó ver que el estado físico no es el óptimo, algo típico de estas fechas. Así, España deberá esperar al domingo para sumar su primer triunfo, ante una Suiza que perdió ante Dinamarca en el otro partido del grupo.Con el pitido inicial, y en un estadio algo desangelado, arrancó una España muy reconocible, con la presión alta y el mimo del balón habituales, aunque los primeros en meter miedo fueron los serbios. Al contragolpe, Lukic mandó un balón muy alto, minutos antes de que Jovic cometiera un error grosero y rematara fuera solo ante la portería.Tras el paso por los vestuarios, la selección española siguió insistiendo y tuvo las más claras en un disparo de falta de Grimaldo que sacó el meta Rajkovic y en un error defensivo de Serbia, que dejó solo ante la meta a un Fabián que no supo aprovechar la oportunidad en el remate.

Cristiano Ronaldo anota con Portugal el gol 900 de su carrera

Tras acabar en blanco en la Eurocopa, Cristiano Ronaldo recuperó este jueves el gol con su selección y marcó el tanto número 900 de su carrera, con el que llevó a la selección de Portugal, dirigida por el técnico de Balaguer Robert Martínez, a la victoria (2-1) ante Croacia en la primera jornada de la Liga de Naciones. Cristiano anotó el gol que significaba el 2-0 en el minuto 34, tras el tanto inaugural de Dalot, que se marcó en propia puerta posteriormente para anotar el 2-1. Por otra parte, San Marino se impuso (1-0) a Liechtenstein y ganó su primer partido internacional en 20 años.