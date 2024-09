Reválida en el centenario del AEM

El AEM afronta una temporada especial e ilusionante, en la que empezará a celebrar los actos del centenario del club, fundado en 1925, como el decano de la ciudad de Lleida. Y lo hará mostrando una nueva versión de su constante reinvención, a la que se ve abocado por su constante buen rendimiento en el terreno de juego y su humildad como entidad en una categoría en la que compiten algunos de los escudos más importantes del fútbol español.

Tras acceder a un play off histórico que daba acceso a la máxima categoría la pasada campaña, el equipo leridano ha visto como se marchaba la mitad de la plantilla, lo que ha obligado a confeccionar un nuevo proyecto en el Recasens, con once caras nuevas y otras once renovaciones.

En la tercera temporada con Rubén López en el banquillo, el equipo parte con la vitola de ser un rival correoso muy difícil de vencer, tras ser séptimo y sexto, respectivamente, en las dos últimas temporadas, con la solidez defensiva como principal arma para sumar puntos y el Recasens como el mejor aliado para desplegar su estilo de juego.

En un mercado difícil para firmar, con solo tres equipos descendidos y con dos de ellos siendo filiales, el AEM ha aprovechado oportunidades de mercado para complementar un equipo que mantiene el núcleo duro del vestuario y espera el regreso de piezas importantes como Mariajo, Laura Fernández y Jeni en el tramo inicial de competición después de que sufrieran lesiones de rodilla.En la portería, se mantiene la portera de Guissona Laura Martí, la menos goleada en Liga la pasada temporada, y compartirá la meta del Recasens con la leonesa María Mon, que llega del fútbol estadounidense.

El conjunto leridano también ha podido firmar importantes renovaciones en la defensa. En esa zona siguen las dos laterales titulares la pasada campaña: la canterana Meri Martorell, la gran revelación del año pasado, y Loba, a quienes se les suma Laura Blasco, llegada del Alhama. En el centro de la zaga, también se mantienen Andrea Palacios y Silvia Peñalver, además de Jeni, finalizando su recuperación. Vero Herrera, del Tenerife B, y Maryame Atiq, del Logroño.En el caso de Palacios, también puede actuar en el doble pivote del 4-2-3-1 de Rubén López. Junto a ella, también sigue otra pieza clave como Noe Fernández. Para reforzar la sala de máquinas, se ha firmado a Paula Ransanz, del Racing, y a Inés Faddi, que regresa después de tres años en el Granada, el último en la máxima categoría.

Por delante, en la mediapunta, actuará Marina Pérez, que llega del Elche, de Segunda RFEF. Donde hay más caras nuevas en en la zona atacante, que se ha quedado un poco corta en cuanto a efectivos y donde han llegado las extremos María Lara, tras subir con el Espanyol a Liga F, y Fatima Gharbi, del Europa pero lesionada de gravedad en la pretemporada. Además, también refuerzan la punta de ataque Marta Gestera, llegada del Pradejón, y ‘Mery’ Martí, del Rayo pero con experiencia en la máxima categoría.

Las caras nuevas se unirán a Evelyn Acosta, máxima goleadora la pasada campaña con cinco tantos, a Mariajo y Laura Fernández cuando terminen sus recuperaciones, y a Abril Rodrigo, la joven perla de la cantera, ya plenamente recuperada de la lesión que la tuvo un año y medio sin jugar.Con estas piezas y la aportación de algunas jóvenes del filial que podría trasladarse a la pretemporada, el conjunto leridano ha cerrado su pretemporada de siete partidos con cinco triunfos, todos ellos con la portería a cero, y dos derrotas, ante el Levante Badalona (1-0) y el Espanyol (2-0), de Liga F.

Una preparación que ha dejado buenas sensaciones para batirse a equipos potentísimos como el Alhama, el Alavés, el Osasuna y los recién descendidos Villarreal y Sporting Huelva, además del filial del Barça, campeón de Liga las dos últimas temporadas, y los de Real Madrid y Atlético.