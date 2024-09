Ilusionadas con la Copa

El AEM afronta hoy con la máxima ilusión la primera ronda de la Copa de la Reina, a partido único, en el feudo del Balears FC (18.00/Lleida en Joc), un recién ascendido a la misma categoría que las leridanas. El primer objetivo es superar la eliminatoria y más adelante alcanzar esa tercera ronda en la que ya toca en suerte un equipo de la Liga F. La pasada temporada, las de Rubén López superaron la primera eliminatoria ante el Sárdoma gallego, pero se quedaron a las puertas de medirse a un rival de la máxima categoría al caer en segunda ronda ante Osasuna.

Rubén López incidía ayer, antes de partir hacia Mallorca, en la ilusión que hay en la plantilla por llegar lejos en el torneo del KO. “El partido lo afrontamos con mucha ilusión. Ya sabíamos que la Copa venía después de la primera jornada de Liga. Sabíamos también que no tendríamos un sorteo fácil como así fue en los últimos años. Después de una derrota en la Liga, con una buena imagen creo, las jugadoras tienen muchas ganas de jugar la Copa y de pasar la eliminatoria. Y sobre todo ganas de que nos toque un equipo de Liga F que no nos ha tocado aún desde que estoy aquí”, dijo López.El técnico es consciente de que el equipo mallorquín “será un rival difícil y más jugando en campo contrario, pero el equipo está preparado tanto física como mentalmente para intentar pasar. Además es un rival que se encuentra en un momento de gran confianza”, añadió.Para ganar al Balears, López tiene claro que no pueden repetirse los errores cometidos ante el Alhama. “La conclusión es que los pequeños detalles nos penalizan. Ya lo hablé con las jugadoras. Nos faltó un poco de tranquilidad con la pelota y jugar un poco más por dentro, que es lo que tenemos que mejorar, pero a nivel defensivo en juego estructural en general estuvimos bien. Contra el Balears subsanaremos los errores y creo que será un partido diferente al del pasado domingo”.Para este partido son bajas por lesión Gharbi, Laura Fernández, Mariajo y Jeni, las dos últimas en la recta final de su recuperación. Por sanción, Andrea Palacios. Es duda Silvia Peñalver y entran en la lista Ciurana y Laia Ojeda, del filial.