Il·lusionades amb la Copa

L’AEM afronta avui amb la màxima il·lusió la primera ronda de la Copa de la Reina, a partit únic, al feu del Balears FC (18.00/Lleida en Joc), un ascendit a la mateixa categoria que les lleidatanes. El primer objectiu és superar l’eliminatòria i més endavant assolir aquesta tercera ronda en la qual ja toca en sort un equip de la Lliga F. La passada temporada, les de Rubén López van superar la primera eliminatòria davant del Sárdoma gallec, però es van quedar a les portes d’enfrontar-se a un rival de la màxima categoria al caure en segona ronda davant de l’Osasuna.

Rubén López incidia ahir, abans de partir cap a Mallorca, en la il·lusió que hi ha a la plantilla per arribar lluny en el torneig del KO. “El partit l’afrontem amb molta il·lusió. Ja sabíem que la Copa venia després de la primera jornada de Lliga. Sabíem també que no tindríem un sorteig fàcil, com així va ser els últims anys. Després d’una derrota a la Lliga, amb una bona imatge, crec, les jugadores tenen moltes ganes de jugar la Copa i de passar l’eliminatòria. I sobretot ganes que ens toqui un equip de Lliga F que no ens ha tocat encara des que soc aquí”, va dir López.El tècnic és conscient que l’equip mallorquí “serà un rival difícil i més jugant en camp contrari, però l’equip està preparat tant físicament com mentalment per intentar passar”. “A més és un rival que es troba en un moment de gran confiança”, va afegir.Per guanyar el Balears, López té clar que no poden repetir-se els errors comesos davant de l’Alhama. “La conclusió és que els petits detalls ens penalitzen. Ja ho vaig parlar amb les jugadores. Ens va faltar una mica de tranquil·litat amb la pilota i jugar una mica més per dins, la qual cosa és el que hem de millorar, però a nivell defensiu en joc estructural en general vam estar bé. Contra el Balears repararem els errors i crec que serà un partit diferent del de diumenge passat”.Per a aquest matx són baixes per lesió Gharbi, Laura Fernández, Mariajo i Jeni, les dos últimes en la recta final de la recuperació. Per sanció, Andrea Palacios. És dubte Silvia Peñalver i entren a la llista Ciurana i Laia Ojeda, del filial.