El candidat del PP, Núñez Feijoo, va dinar en un conegut restaurant del centre de Lleida
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va presentar ahir les propostes del seu partit en matèria d’agricultura en una granja de vaques de Vallfogona de Balaguer, i tot seguit es va desplaçar a Lleida per dinar. Ho va fer al bar Tòfol del carrer Pallars, on va conversar amb empresaris locals.
Abans va passejar durant uns minuts per la zona, on hi havia una notable presència policial, acompanyat de tota la comitiva i dels escortes.