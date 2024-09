Víctor Font pide a Laporta que convoque elecciones en 2025

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El excandidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font pidió ayer a Joan Laporta, actual máximo mandatario de la entidad azulgrana, que convoque elecciones en el verano de 2025. “Como esta junta es evidente que ha demostrado que no tiene un proyecto para aprovechar el potencial que tiene el club, pedimos a su presidente que convoque elecciones en el verano de 2025”, manifestó Font en rueda de prensa.

“El reto que tenemos los culés es pasar página del régimen de 2003 y profesionalizar y modernizar el club. Pido que el cambio que necesita el Barça se efectúe lo antes posible”, añadió el líder de la plataforma ‘Sí al futur’, quien calificó de “inaceptable” la actual situación de la entidad.Font convocó a los medios de comunicación para hacer una valoración de la situación del Barcelona tras el cierre del mercado de estival de fichajes y se mostró muy crítico con la falta de capacidad de la entidad para contratar jugadores. “Han sido los tres meses más decepcionantes y frustrantes que recuerdo en la vida institucional del club. No hay plan y cada vez hay más improvisación y menos gente buena en la estructura ejecutiva del club”, se lamentó.Font criticó “el relato propagandístico, lleno de incoherencias, irrealidades, promesas incumplidas, medias verdades y mentiras” de Laporta en su rueda de prensa de la semana pasada. Y aseguró que si el club no ha logrado alcanzar la regla 1/1 en el ‘fair play’ financiero para poder fichar es “por el pufo de Barça Studios que no han sabido resolver”. Siguió arremetiendo contra el proyecto deportivo recordando que la actual junta lleva, en tres años, “tres directores deportivos, tres entrenadores y treinta fichajes de los que solo ocho aún están en la plantilla”.

“No caí en la tentación de vender jugadores”

El director deportivo del FC Barcelona, Deco, aseguró que en el mercado de fichajes de verano no cayó “en la tentación de vender” jugadores clave pese a que ello dificultara el poder fichar dentro del ‘fair play’ que marca LaLiga, y celebró el haber dar valor a La Masia con Hansi Flick, del que destacó su exigencia.

Pepelu critica a su compañero Rafa Mir

Uno de los capitanes del Valencia, Pepelu, reciente internacional absoluto con España, criticó a su compañero Rafa Mir, en libertad provisional con medidas cautelares como presunto autor de una agresión sexual, “Cada uno sabe la responsabilidad que tenemos”, dijo.