Víctor Font demana a Laporta que convoqui eleccions el 2025

L’excandidat a la presidència del FC Barcelona Víctor Font va demanar ahir a Joan Laporta, actual màxim mandatari de l’entitat blaugrana, que convoqui eleccions l’estiu del 2025. “Com que aquesta junta és evident que ha demostrat que no té un projecte per aprofitar el potencial que té el club, demanem al seu president que convoqui eleccions l’estiu del 2025”, va manifestar Font en roda de premsa. “El repte que tenim els culers és girar full del règim del 2003 i professionalitzar i modernitzar el club. Demano que el canvi que necessita el Barça s’efectuï com més aviat millor”, va afegir el líder de la plataforma Sí al Futur, que va qualificar d’“inacceptable” l’actual situació de l’entitat. Font va convocar als mitjans de comunicació per fer una valoració de la situació del Barcelona després del tancament del mercat d’estival de fitxatges i es va mostrar molt crític amb la falta de capacitat de l’entitat per contractar jugadors. “Han estat els tres mesos més decebedors i frustrants que recordo en la vida institucional del club. No hi ha pla i cada vegada hi ha més improvisació i menys gent bona en l’estructura executiva del club”, es va lamentar. Font va criticar “el relat propagandístic, ple d’incoherències, irrealitats, promeses incomplertes, mitges veritats i mentides” de Laporta en la roda de premsa de la setmana passada. I va assegurar que si el club no ha aconseguit arribar la regla 1/1 en el fair play financer per poder fitxar és “pel desfalc de Barça Studios que no han sabut resoldre”. Va continuar carregant contra el projecte esportiu recordant que l’actual junta porta, en tres anys, “tres directors esportius, tres entrenadors i trenta fitxatges, dels quals només vuit encara estan a la plantilla”.

“He evitat la temptació de vendre jugadors”

El director esportiu del FC Barcelona, Deco, va assegurar que en el mercat de fitxatges d’estiu no va caure “en la temptació de vendre” jugadors clau malgrat que això dificultés poder fitxar dins del fair play que marca LaLiga i va celebrar haver donar valor a la Masia amb Hansi Flick, del qual va destacar la seua exigència.

