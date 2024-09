Empate con sabor a victoria

Publicado por Área 11 Verificado por Creado: Actualizado:

El Mollerussa sumó ayer el primer punto de la temporada, al empatar 2-2 en el Municipal Olímpia de Sabadell. Sin embargo, bien pudo conseguir los tres. Se le escapó la victoria en los últimos minutos de partido cuando tenía el marcador a favor. Buena reacción leridano tras el tempranero tanto vallesano, aunque no supo asegurar el triunfo.

Los arlequinados madrugaron con el gol. Miquel Ustrell abrió el marcador en la primera ocasión clara a los tres minutos. Un inesperado contratiempo para un Mollerussa que tuvo que recomponerse. Con el marcador en contra, los del Pla d’Urgell tuvieron que arriesgar más en busca del empate. Sin embargo, los minutos se fueron consumiendo y ninguno de los dos equipos fue capaz de generar oportunidades de gol.Antes de cumplirse la primera media hora de juego, una rápida acción de ataque del filial vallesano estuvo a punto de costarle un nuevo gol al Mollerussa. Busta no estuvo acertado a la hora de rematar.Y al límite del descanso, la colegiada castigó a los rojillos con un penalti. El guardameta balaguerino, Albert Batalla estuvo acertado y detuvo el disparo de Júnior desde los once metros. Una oportunidad perdida para los locales de ampliar su ventaja. Mientras, el Mollerussa mantenía intactas sus opciones de puntuar en el Olímpia.Tras el paso por los vestuarios, los hombres de Mohammed El Yaagoubi saltaron al terreno de juego con mucha más ambición. Y no tardaron en igualar el partido desde el punto de penalti. Zourdine no falló. La calma volvía a las filas mollerusenses. Y sin tiempo para reaccionar, el Sabadell B encajó el segundo. Putxi culminó la remontada del Mollerussa en una gran segunda mitad donde se mostró superior a un rival que fue de más a menos.Sin embargo, no acabó por liquidar el partido y dio vida a un Sabadell B que supo aprovecharlo. A cuatro minutos para llegar el tiempo reglamentario, Quim Utgés firmaba el definitivo empate. Ya no hubo apenas tiempo para que el marcador se moviera más. Al final, un punto para cada uno. El Mollerussa recibe al Reus la próxima jornada.

Moha: “Hemos hecho méritos para ganar”

Moha, el entrenador del Mollerussa, destacó que su equipo hizo méritos para ganar al Sabadell B, a pesar de que al final se tuvo que conformar con el empate.“Ha sido un partido muy abierto y con llegadas para ambos. El equipo no ha perdido su esencia en ningún momento. Ha generado mucho y ha evitado situaciones claras de peligro del Sabadell”, explicó.Moha indicó los puntos claves del partido, uno de los cuales el penalti parado por Batalla en la primera parte: “Eso nos dio un respiro. Estamos satisfechos porque el equipo ha presionado en muchas fases al rival. También hemos tenido la fortuna de encontrarnos con esos dos goles con los que conseguimos remontar, pero una jugada de estrategia fue lo que nos terminó condenando justo al final del partido”. El técnico insistió en la buena versión que demostraron sus jugadores: “Estamos contentos porque hemos pasado de ir perdiendo el partido al empate, y hasta poder optar a algo más. Hemos estado el 80 por ciento del tiempo en campo contrario, apretando y sometiendo en su propia área a un muy buen equipo, y con el que esperamos estar en esa lucha por los objetivos que tenemos planteados para esta temporada”, señaló. Moha cree que el equipo dará continuidad al buen juego, pensando en el siguiente partido ante el Reus FC Reddis: “Todos los jugadores deben ser importantes para ayudarnos a que pueda llegar esa primer victoria el próximo domingo”.