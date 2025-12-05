Prisión sin fianza para el detenido por el atropello mortal de El Soleràs

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El juzgado de Instrucción número 2 de Lleida decretó el miércoles prisión provisional comunicada y sin fianza para el vecino de Castelldans que fue arrestado el martes por los Mossos d'Esquadra por el atropello mortal de un hombre de 82 años el pasado mayo en El Soleràs, como avanzó SEGRE ayer. La Fiscalía solicitó que el investigado ingresara en prisión y el juzgado lo acordó, según informaron fuentes judiciales. Está imputado por un delito de homicidio por imprudencia grave.

Los hechos se produjeron la mañana del 17 de mayo. El hallazgo del cuerpo sin vida del hombre, J.M.G.F., lo hizo un conductor a las 7.21 horas cuando circulaba por la travesía de la entrada al pueblo (C-233), a escasos metros de la cooperativa, según informaron entonces los Mossos. La víctima, que había salido a caminar, presentaba un fuerte golpe en la cabeza. Al no poder determinar las causas de su muerte –por la ausencia de testigos presenciales–, y ante el golpe que tenía en la cabeza, abrieron una investigación para esclarecer el caso. La policía no descartó entonces ninguna hipótesis y se barajó que podría haber sido atropellado, por el lugar y las circunstancias en las que fue encontrado.

La Unidad de Investigación (UI) del Àrea Bàsica Policial Pla d’Urgell-Garrigues y el Àrea Regional de Trànsit se hicieron cargo de las pesquisas. A medida que avanzaba la investigación fueron recabando indicios, determinando que el hombre fue atropellado por un vehículo y no se debió a una caída o a un problema de salud.

No se descarta que en el transcurso de la instrucción de la causa judicial se puedan imputar otros delitos al sospechoso, como el de omisión del deber de socorro, por no atender a la víctima, o el de obstrucción a la justicia, en el supuesto de que el ahora encarcelado hubiera cometido el atropello y se hubiera dado a la fuga.