Sigue el pleno de triunfos

El Pons Lleida Llista continúa contando sus partidos por victorias en esta pretemporada. Después de las dos que logró en la Lliga Catalana ante Barça y Caldes, que le dieron el billete para disputar la Final Four, ayer los jugadores de Edu Amat ganaron en la pista del Voltregà (2-3), en un partido en el que fueron de menos a más. Y eso que afrontaron el duelo con la baja de dos jugadores, la ya conocida de Sebas Moncusí, que sigue recuperándose de un esguince de tobillo, y la de ‘Tombita’ Torres. El argentino, cedido por el Liceo, tiene inflamada una de las muñecas tras recibir un golpe en el partido frente al Caldes y el viernes se someterá a una ecografía para conocer el alcance de la lesión, si bien las radiografías no muestran ninguna fractura.

El partido, que se disputó en una pista anexa al pabellón municipal de Sant Hipòlit, que está clausurado debido al peligro de derrumbe, comenzó con el Voltregà al mando. El dominio local se tradujo en el primer gol obra de Àlex Rodríguez, pero los listados empezaron a hacerse con el control y llegaron al descanso en tablas gracias al tanto de Nuno Paiva. La segunda parte fue más de dominio del Pons Lleida, que le dio la vuelta al marcador con un tanto de Nico Ojeda. Darío Giménez puso el 1-3 en el minuto 42 que dio tranquilidad para aguantar la ventaja hasta el 2-3 definitivo que llegó faltando 8 segundos.“Esta vez hemos sido más nosotros. El partido no ha tenido demasiadas ocasiones y ha habido muchas imprecisiones porque la piernas pesan, pero hemos tenido más el control del partido y en la segunda parte hemos podido marcar dos goles que nos han permitido gestionar mejor el final”, señaló Amat.