Flick: “No hay excusas con las bajas, lo podemos gestionar”

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, aseguró ayer que, a pesar de la derrota en Liga de Campeones ante el Mónaco, hay “equipo” y lo han “demostrado”, y señaló que “no hay excusas” con las bajas y que lo pueden “gestionar”, empezando por el partido de hoy ante el Villarreal (18.30/DAZN).

“Cuando empezamos la temporada dije que no habría excusas. Ahora tenemos el tercer partido en 7-8 días, lo vamos a poder gestionar. Tenemos que ir con cuidado con algunos jugadores que llevan mucha carga de partidos y está bien tener otros jugadores más frescos que puedan jugar. Mañana (por hoy para el lector) lo vamos a gestionar, aunque estoy seguro que estarán al 100% los que vayan a salir. Lo estamos gestionando bien también con el equipo médico”, declaró en rueda de prensa.En este sentido, restó importancia a las ocho bajas con las que afrontará el encuentro. “Es verdad que tenemos ocho jugadores que de momento no están disponibles, pero siempre me centro en los jugadores que pueden jugar. Lo que he visto de Frenkie es que se está recuperando bien, lo cuidamos especialmente porque la situación no ha sido fácil, y puedo decir lo mismo de Gavi”, indicó.El técnico alemán también reconoció que “no” le importa “demasiado” lo que se habla en el entorno sobre la derrota ante el Mónaco. “Lo importante es que tengamos una idea clara. Para nosotros es muy importante, hay que ser honestos con los jugadores, decirles lo que pueden hacer mejor, lo que hacen mal. Los jugadores no jugaron mal. Nos centramos en el partido y somos optimistas”, señaló.Por último, Flick se mostró crítico con la carga de partidos. “Creo que la FIFA tiene que cuidar a los jugadores. No es la mejor situación para los jugadores, a todos nos encanta ver los partidos y ver a los jugadores jugar a pleno rendimiento, y creo que habría que reducir el número de partidos”, finalizó.

El himno del Barça sonó en el Bernabéu

Joan Gaspart, vicepresidente del FC Barcelona durante la época de Núñez y presidente en los años posteriores, guarda muchas anécdotas de su etapa en la cúpula azulgrana. La última, revelada en una entrevista para ‘Carpetas Blaugranas’, aúna todos los ingredientes para ser una de las más inverosímiles vivida por el ex mandatario. Corría la temporada 1996-97, y el FC Barcelona se preparaba para medirse ante el Real Betis en la final de la Copa del Rey. El escenario era el Santiago Bernabéu. “Le regalé tres jamones al speaker del Bernabéu para que pusiera el himno del Barça”, dijo Gaspart, que evitó que el rey Juan Carlos I se marchase.

Lewandowski y Mbappé, con 4 goles

Robert Lewandowski y Kylian Mbappé lideran la clasificación de goleadeores con 4 tantos cada uno. ras los dos favoritos, hay 9 delanteros empatados con 3 dianas, incluidos los también azulgranas Raphinha, Yamal y Olmo.