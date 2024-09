Victòria Porta también es campeona mundial

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Victòria Porta se proclamó ayer por primera vez campeona del mundo de hockey sobre patines, un título que añade al de Europa que conquistó el año pasado con una selección española que no para de acaparar títulos. La de ayer fue la octava corona mundial que conquista, después de derrotar en la final a Portugal por 0-2.

El combinado estatal, dirigido por el seleccionador debutante Sergi Macià y el técnico del Alpicat, Jordi Expósito, rubricó así un campeonato casi perfecto, en el que, tras debutar con un inesperado empate ante Chile (1-1), enlazó las victorias contra Gran Bretaña (0-14), Italia (3-0), Francia (8-2) y la anterior campeona, Argentina (1-4), hasta alcanzar la final.Pese a partir como favorita en el partido por el título, la disciplina defensiva de Portugal y las intervenciones de la portera Claudia Vicente impidieron a España trasladar su dominio al marcador en los primeros minutos. Monopolizaba la bola y acumulaba disparos de peligro, pero el gol no llegaba. Aun así, no perdió la paciencia y encontró el botín deseado en el último minuto de la primera mitad.Aina Florenza recibió una falta dentro del área y Sara Roces, con un tiro seco y ajustado a la escuadra, estrenó el marcador desde el punto de penalti (0-1, min.24). España asestó el golpe definitivo tras el paso por vestuarios. Florenza asistió desde detrás de la portería a Sanjurjo, que tras un primer remate en falso logró enviar la bola al fondo de la red (0-2, min.26). Aunque la segunda mitad acababa de empezar, Portugal ya no tuvo capacidad de reacción y España administró la renta sin demasiados sobresaltos para proclamarse campeona del mundo por octava vez en su historia, la cuarta en las últimas cinco ediciones.Por otra parte, la selección masculina venció también ayer a la de Portugal en la tanda de penaltis (5-5, 1-2) en las semifinales del Mundial y hoy (18:00 horas) se medirá a la de Argentina, vigente campeona, en la final.