Victòria Porta també és campiona mundial

Victòria Porta es va proclamar ahir per primera vegada campiona del món d’hoquei patins, un títol que afegeix al d’Europa que va conquerir l’any passat amb una selecció espanyola que no para d’acaparar títols. La d’ahir va ser la vuitena corona mundial que conquereix, després de derrotar a la final Portugal per 0-2.

El combinat estatal, dirigit pel seleccionador debutant Sergi Macià i el tècnic de l’Alpicat, Jordi Expósito, va rubricar així un campionat gairebé perfecte, en el qual, després de debutar amb un inesperat empat contra Xile (1-1), va enllaçar les victòries contra Gran Bretanya (0-14), Itàlia (3-0), França (8-2) i l’anterior campiona, Argentina (1-4), fins a arribar a la final.Malgrat partir com a favorita en el partit pel títol, la disciplina defensiva de Portugal i les intervencions de la portera Claudia Vicente van impedir a Espanya traslladar el seu domini al marcador en els primers minuts. Monopolitzava la bola i acumulava tirs de perill, però el gol no arribava. Tot i així, no va perdre la paciència i va trobar el botí desitjat en l’últim minut de la primera meitat.Aina Florenza va rebre una falta dins de l’àrea i Sara Roces, amb un tir sec i ajustat a l’escaire, va estrenar el marcador des del punt de penal (0-1, min.24). Espanya va assestar el cop definitiu després de passar per vestidors. Florenza va assistir des de darrere de la porteria Sanjurjo, que després d’una primera rematada en fals va aconseguir enviar la bola al fons de la xarxa (0-2, min.26). Tot i que la segona meitat acabava de començar, Portugal ja no va tenir capacitat de reacció i Espanya va administrar la renda sense gaires sobresalts per proclamar-se campiona del món per vuitena vegada en la seua història, la quarta en les últimes cinc edicions. D’altra banda, la selecció masculina va vèncer també ahir la de Portugal en la tanda de penals (5-5, 1-2) en les semifinals del Mundial i avui (18.00 hores) s’enfrontarà a la d’Argentina, vigent campiona, a la final.