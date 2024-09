Muric: “Llego con mucha hambre de baloncesto”

El esloveno Edo Muric, última incorporación del Hiopos Lleida, llega al club leridano “con mucho hambre de baloncesto”, después de dejar atrás una grave lesión de rodilla que le dejó apartado de las pistas la temporada pasada y de la que ha vuelto “más fuerte”.

“Sé que he trabajado muy muy duro para regresar. El baloncesto es mi vida y me dolió mucho la lesión porque sabes que tienes que dar mucho de ti para volver. Lo di todo y sé que soy más fuerte que antes. Lo prometí y ahora me siento mejor que antes de la lesión”, confesió Muric, que ayer realizó su primer entrenamiento bajo las órdenes de Gerard Encuentra y estará listo para el debut liguero del equipo de este domingo en Zaragoza (12.30).El internacional esloveno señaló que “siempre había soñado con jugar en el baloncesto español y estoy muy contento de haber rechazado ofertas que tuve de Turquía y Polonia para afrontar esta increíble oportunidad aquí en Lleida”, aunque reconoció que “voy a necesitar una semana o dos para adaptarme al balonesto español, porque hay más velocidad que en el balcánico, que es más estático”.“Estoy muy agradecido con el club por haberme dado esta oportunidad para regresar al baloncesto de alto nivel y vengo con ganas de ayudar al equipo a ganar”, añadió el jugador, que se mostró confiado en hacer “grandes cosas con este grupo, que tiene a jugadores con mucho carácter”. “Será importante ayudarnos mutuamente, focalizarnos en la defensa y correr. Si mantenemos este trabajo, podemos hacer algo grande”, concluyó minutos después de la primera toma de contacto con sus compañeros.Por su parte, el director deportivo, Joaquín Prado, expresó que “esperamos sea un jugador importante en nuestra plantilla, para jugar en su posición natural de ala-pívot”. “Ha tenido una trayectoria extensa y nos puede ayudar con su capacidad para abrir el campo, de pase y su conocimiento del juego, que ya ha demostrado en su primer entrenamiento pese a casi ni conocer a sus compañeros”, añadió.