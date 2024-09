Bastianini puede con Martín y Márquez, directo a la Q2

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El italiano Enea Bastianini (Ducati) fue el más rápido ayer en la Práctica del Gran Premio de Indonesia, con récord de pista incluido, superando al actual líder Jorge Martín y a su compañero Franco Morbidelli, mientras que Marc Márquez logró el pase directo a la Q2 con su séptima plaza y evitando un accidente en la curva 10 al levantar su Ducati al estilo de lo que hacía con la Honda, a 65 grados de inclinación.

Bastianini pulverizó el récord de la pista con un 1:29.630, superando en apenas 40 milésimas a Jorge Martín, que se mostró cómodo en esta primera toma de contacto con el trazado indonesio, del que espera salir con su liderato reforzado. De momento, su gran rival por el título, Bagnaia, fue cuarto a 82 milésimas de su compañero Bastianini pero con ciertos problemas. Llegó a estar fuera de la Q2, a la que accedió al final de la sesión. Quinto por detrás de Bagnaia terminó el también italiano de Ducati Marco Bezzecchi, mientras que Àlex Márquez fue vigésimo primero. La anécdota de la jornada llegó cuando Bagnaia, justo de gasolina y que se vio obligado a poner la marcha neutra en su Ducati, pidió ayuda y fue Marc Márquez, el piloto del Gresini Racing que terminó séptimo y fue uno de los que le mosquearon buscando su rueda, el que se percató de lo que le sucedía al vigente campeón y le esperó, para remolcarle y hacerle de ‘taxista’ hasta boxes, cogidos del brazo y hasta ayudándose de las piernas. Sin duda, una de las imágenes de este Gran Premio. El leridano habló al final al respecto. “Esa imagen ha sido la morbosa, pero para mí la imagen de la jornada ha sido la salvada”, empezó diciendo con una sonrisa. “Justo iba delante de mí Pecco y se ha quedado sin gasolina, he pasado por el lado, he visto que levantaba la mano y le he esperado para remolcarle. Entiendo que sea morboso, porque es el futuro compañero de equipo, esto y lo otro, pero es más una cosa que cuando pasas la línea de meta la rivalidad queda en segundo plano, y si puedes ayudar a alguien que se queda parado ahí, con el calor que hace, pues le ayudas”, se sinceró.