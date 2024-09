Bastianini pot amb Martín i Márquez, directe a la Q2

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’italià Enea Bastianini (Ducati) va ser el més ràpid ahir en la Pràctica del Gran Premi d’Indonèsia, amb rècord de pista inclòs, superant l’actual líder Jorge Martín i el seu company Franco Morbidelli, mentre que Marc Márquez va aconseguir el pas directe a la Q2 amb la seua setena plaça i evitant un accident en el revolt 10 a l’aixecar la Ducati a l’estil del que feia amb l’Honda, a 65 graus d’inclinació.

Bastianini va polvoritzar el rècord de la pista amb un 1:29.630, superant en tot just 40 mil·lèsimes Jorge Martín, que es va mostrar còmode en aquesta primera presa de contacte amb el traçat indonesi, del qual espera sortir amb el liderat reforçat. De moment, el seu gran rival pel títol, Bagnaia, va ser quart a 82 mil·lèsimes del seu company Bastianini però amb certs problemes. Va arribar a estar fora de la Q2, a la qual va accedir al final de la sessió. Cinquè darrere de Bagnaia va acabar el també italià de Ducati Marco Bezzecchi, mentre que Àlex Márquez va ser vint-i-unè.L’anècdota de la jornada va arribar quan Bagnaia, just de gasolina i que es va veure obligat a posar la marxa neutra a la seua Ducati, va demanar ajuda i va ser Marc Márquez, el pilot del Gresini Racing que va acabar setè i va ser un dels que el van enutjar buscant la seua roda, el que es va adonar del que li succeïa al vigent campió i el va esperar, per remolcar-lo i fer-li de taxista fins als boxs, agafats del braç i fins i tot ajudant-se de les cames. Sens dubte, una de les imatges d’aquest Gran Premi. El lleidatà va parlar al final sobre l’anècdota. “Aquesta imatge ha estat la morbosa, però per a mi la imatge de la jornada ha estat la salvada”, va començar dient amb un somriure. “Just anava davant de mi Pecco i s’ha quedat sense gasolina, he passat pel costat, he vist que aixecava la mà i l’he esperat per remolcar-lo. Entenc que sigui morbós, perquè és el futur company d’equip, això i l’altre, però és més una cosa que quan passes la línia de meta la rivalitat queda en segon pla, i si pots ajudar algú que es queda aturat allà, amb la calor que fa, doncs l’ajudes”, es va sincerar.