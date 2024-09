Gerard Encuentra asegura que el reto es ser competitivos

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

Gerard Encuentra se mostró ayer cauteloso en la primera rueda de prensa previa al debut del Hiopos Lleida en la Liga Endesa ACB, mañana (12.30) en la pista del Casademont Zaragoza, un duelo para el que reconoce que llegan “en construcción” y “por detrás de lo que a mí me gustaría”, pero “con muchas ganas” y con un objetivo claro, “ser competitivos”, asegura. “Siempre me gusta introducir muchas cosas y tenerlas ya más introducidas, con un bagaje táctico más grande que el que tenemos ahora, pero es lo normal y es lo que seguramente les pasa a la mayoría de equipos. Nos estamos acabando de conocer, de encontrar el esquema de equipo, qué posiciones nos pueden generar más ventajas y dónde se encuentra más cómodo cada jugador. Está claro que llegamos en construcción y algo por detrás de lo que a mí me gustaría, pero es un momento bueno para competir en el partido de Zaragoza”, señaló el técnico leridano.

El camino hasta llegar a este debut soñado ha sido claramente en ascenso, mejorando prestaciones en cada partido. El Hiopos, que comenzó con solo ocho jugadores del primer equipo, ha disputado siete amistosos en estas casi seis semanas de preparación, con un balance de cinco derrotas y dos victorias, la primera ante el Joventut en la Lliga Catalana y la segunda en el último test frente al Manresa, que le había derrotado en la Lliga de forma ajustada.

Preguntado por la gran afluencia de seguidores que acompañarán al equipo, más de 800, Encuentra aseguró que “esto nos genera mucha ilusión y a la vez una responsabilidad enorme. Nuestra gente vale mucho. Estamos súper contentos de que se desplacen a Zaragoza y seguro que se harán oír muchísimo, y que serán un impulso en nuestros malos momentos y también en los buenos. Solo puedo decirles palabras de agradecimiento para esta gente y estoy seguro de que la que no puede desplazarse también estará animándonos desde aquí. Tiene mucho mérito el esfuerzo que está haciendo toda esta gente para acompañar al equipo y ojalá se lo pudiéramos devolver con una victoria”.

Solo quedan unas 150 entradas para el partido contra el Barça

El Força Lleida puso ayer a la venta, a través de su página web, las entradas para el primer partido en casa del Hiopos Lleida en esta Liga ACB, el próximo domingo 6 de octubre ante todo un FC Barcelona. Como se esperaba, las localidades prácticamente se agotaron y solo quedan unas 150, que se pondrán a la venta en la taquilla del Barris Nord a partir del próximo martes. El club abrió la venta ayer a las doce del mediodía y pronto empezaron a agotarse varias zonas, sobre todo las que tenían el precio más alto, al margen de las de la fila 0, que cuestan 300 euros y de las que ayer solo quedaban once entradas por despachar. La zona de Lateral, que vale 60 euros; la de Principal 4 y 6, que vale 70, y la de Curva, que asciende a 45, son las primeras que quedaron completas y por la tarde se agotaron las localidades de Principal y Principal superior, que valen 60 y 45 euros, respectivamente. En total se vendieron un millar de localidades para el estreno casero ante todo un Barça.