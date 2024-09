Gerard Encuentra assegura que el repte és ser competitius

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

Gerard Encuentra es va mostrar ahir cautelós en la primera roda de premsa prèvia al debut de l’Hiopos Lleida a la Lliga Endesa ACB, demà a les 12.30 hores a la pista del Casademont Saragossa, un duel per al qual reconeix que arriben “en construcció” i “darrere del que a mi m’agradaria”, però “amb moltes ganes” i amb un objectiu clar, “ser competitius”, assegura.

“Sempre m’agrada introduir moltes coses i tenir-les ja més introduïdes, amb un bagatge tàctic més gran que el que tenim ara, però és el normal i és el que segurament els passa a la majoria d’equips. Ens estem acabant de conèixer, en cas de trobar l’esquema d’equip, quines posicions ens poden generar més avantatges i on es troba més còmode cada jugador. Està clar que arribem en construcció i una mica darrere del que a mi m’agradaria, però és un moment bo per competir en el partit de Saragossa”, va assenyalar el tècnic lleidatà.

El camí fins a arribar a aquest debut somiat ha estat clarament en ascens, millorant prestacions a cada matx. L’Hiopos, que va començar amb només vuit jugadors del primer equip, ha disputat set amistosos en aquestes gairebé sis setmanes de preparació, amb un balanç de cinc derrotes i dos victòries, la primera davant del Joventut a la Lliga Catalana i la segona en l’últim test davant el Manresa, que l’havia derrotat a la Lliga de forma ajustada.

Preguntat per la gran afluència de seguidors que acompanyaran l’equip, més de 800, Encuentra va assegurar que “això ens genera molta il·lusió i alhora una responsabilitat enorme. La nostra gent val molt. Estem supercontents que es desplacin a Saragossa i segur que es faran sentir moltíssim, i que seran un impuls en els nostres mals moments i també en els bons. Només puc dir-los paraules d’agraïment, a aquesta gent, i estic segur que la que no pot desplaçar-se també estarà animant-nos des d’aquí. Té molt mèrit l’esforç que està fent tota aquesta gent per acompanyar l’equip i tant de bo ho puguem tornar amb una victòria”.

Només queden unes 150 entrades per al partit contra el Barça

El Força Lleida va posar ahir a la venda, a través del seu lloc web, les entrades per al primer partit a casa de l’Hiopos Lleida a aquesta Lliga ACB, diumenge vinent 6 d’octubre davant de tot un FC Barcelona. Com s’esperava, les localitats pràcticament es van esgotar i només en queden unes 150, que es posaran a la venda a la taquilla del Barris Nord a partir de dimarts vinent.El club va obrir la venda ahir a les dotze del migdia i aviat van començar a esgotar-se diverses zones, sobretot les que tenien el preu més alt, al marge de les de la fila 0, que costen 300 euros i de les quals ahir només quedaven onze entrades per despatxar. La zona de Lateral, que val 60 euros; la de Principal 4 i 6, que val 70; i la de Corba, que ascendeix a 45, són les primeres que van quedar completes i a la tarda es van esgotar les localitats de Principal i Principal Superior, que valen 60 i 45 euros, respectivament. En total es van vendre un miler de localitats per a l’estrena casolana davant de tot un Barça.