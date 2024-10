El aranés Mari Boya seguirá en la F3 con el Campos Racing

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Mari Boya volverá a disputar la Fórmula 3 el año que viene de la mano de Campos Racing. El piloto de Les correrá su tercera temporada en este campeonato, el cual se renueva de la mano de un monoplaza innovador, más acorde al utilizado en Fórmula 2 y Fórmula 1.Boya y Campos Racing iniciaron una alianza a finales de 2023 para los test postemporada de Jerez, Imola y Barcelona. Como es habitual, esto fue el inicio de una unión para la siguiente temporada de Fórmula 3, en la que Mari logró su primera victoria en el certamen, más concretamente, en la carrera de sábado del GP de España en Montmeló.

Boya acabó decimoquinto en el Campeonato, en una temporada en la que empezó muy bien, pero no terminó de encontrar esa consistencia tan importante para luchar por el título. Para 2025, gracias a la experiencia que atesora de sus dos años en el certamen, será uno de los pilotos a tener en cuenta y más visto que sigue con uno de los equipos referencia como es Campos Racing.Boya se convierte en el segundo piloto confirmado para la nueva temporada de F3, después de que el monegasco Charlie Wurz fuese anunciado por Trident. El aranés es otro de los que se mantiene en la parrilla y lo hace con la convicción de cumplir con todos sus objetivos. Será una temporada muy importante para él y lo dará todo desde la primera carrera en Australia hasta la última en Monza. “Estoy emocionado de afrontar mi segunda temporada con Campos Racing. Después de un primer año de aprendizaje y adaptación, me siento más que preparado y con ganas de contribuir al máximo. Hemos trabajado duro como grupo y confío en que juntos lograremos nuestros objetivos dando siempre lo mejor en cada oportunidad que se nos presente”, señaló Boya en un comunicado oficial.Lo más probable es que Boya esté presente en los cuatro días de test postemporada, que empezarán la semana que viene en Jerez y seguirán en Barcelona, aunque se rodará aún con el monoplaza actual y no con el de 2025, como ocurrió el año pasado con la Fórmula 2.