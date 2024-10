L'aranès Mari Boya seguirà a l'F3 amb el Campos Racing

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Mari Boya tornarà a disputar la Fórmula 3 l’any que ve de la mà del Campos Racing. El pilot de Les correrà la seua tercera temporada en aquest campionat, el qual es renova de la mà d’un monoplaça innovador, més d’acord amb l’utilitzat en Fórmula 2 i Fórmula 1.

Boya i Campos Racing van iniciar una aliança a finals del 2023 per als tests posttemporada de Jerez, Imola i Barcelona. Com és habitual, això va ser l’inici d’una unió per a la següent temporada de Fórmula 3, en la qual Mari va aconseguir la primera victòria en el certamen, més concretament, en la carrera de dissabte del GP d’Espanya a Montmeló.

Boya va acabar quinzè en el Campionat, en una temporada en la qual va començar molt bé, però no va acabar de trobar aquesta consistència tan important per lluitar pel títol. De cara al 2025, gràcies a l’experiència que atresora dels seus dos anys en el certamen, serà un dels pilots a tenir en compte i més quan segueix amb un dels equips referència com és Campos Racing.Boya es converteix en el segon pilot confirmat per a la nova temporada de F3, després que el monegasc Charlie Wurz fos anunciat per Trident. L’aranès és un altre dels que es manté a la graella i ho fa amb la convicció de complir tots els seus objectius. Serà una temporada molt important per a ell i ho donarà tot des de la primera carrera a Austràlia fins a l’última a Monza. “Estic emocionat d’afrontar la meua segona temporada amb Campos Racing. Després d’un primer any d’aprenentatge i adaptació, em sento més que preparat i amb ganes de contribuir al màxim. Hem treballat dur com a grup i confio que junts aconseguirem els nostres objectius donant sempre el millor en cada oportunitat que se’ns presenti”, va assenyalar Boya en un comunicat oficial.El més probable és que Boya hi sigui present durant els quatre dies de test posttemporada, que començaran la setmana que ve a Jerez i continuaran a Barcelona, malgrat que es rodarà encara amb el monoplaça actual i no amb el del 2025, com va passar l’any passat amb la Fórmula 2.