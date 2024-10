“Debemos bajar al barro”

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

Gerard Encuentra pidió ayer a sus jugadores “bajar al barro” para intentar asaltar el Martín Carpena de Málaga y estrenar su casillero de victorias, un objetivo que se antoja sumamente complicado a tenor del rival, el Unicaja, el equipo ahora mismo más en forma de la Liga y que ha sumado ya dos títulos en apenas tres semanas (Copa Intercontinental y Supercopa de España). “No quiero pensar en el rival que tengo delante, sino en que mi equipo pueda mostrar mucha energía desde el minuto 1 al 40. Tenemos claro que no somos los más guapos de la Liga y tenemos que bajar al barro, a la mina, trabajar desde abajo, sin egos, olvidándonos de dónde hemos jugado en el pasado, si eran buenos equipos o no, y sabiendo que ahora somos el Lleida y que aquí hay que trabajar desde los básicos. A ver si así podemos ir a una pista complicadísima a sorprenderles y competir para ganar”, aseveró.

Pese al balance de 0-2, tras dos partidos en los que tuvo opciones de ganar en Zaragoza y el domingo al Barça en un Barris Nord lleno, el técnico leridano asegura estar tranquilo. “Está claro que nos gustaría tener ya alguna victoria, porque seguramente respiraríamos un poco más tranquilos a nivel de entorno, pero dentro del club y del equipo se respira un ambiente de tranquilidad. Esto es largo y no tenemos que pensar en que hemos perdido dos partidos ajustados, sino en seguir mejorando”, señaló Gerard Encuentra, que reiteró no estar preocupado por la situación, aunque sí lanzó un aviso a aquellos jugadores que no lo den todo sobre la pista. “Estoy tranquilo porque los veo entrenar cada día y entrenan bien. Lo que no me da tranquilidad es el hecho de que solo compitamos, quiero un poco más. Soy exigente, me conocéis, y todo lo que tiene que ver con la energía y la intensidad me gusta mucho, más que si metes un triple desde media pista, a mí eso no me importa, me importa que luchen, que pongan intensidad, y todo lo que no sea eso sí que me preocupa. Si no estamos acertados, no pasa nada, ya lo estaremos otro día, pero que todo el mundo entienda cuál es el mensaje”, declaró Encuentra, que puntualizó: “Están en un proceso de entenderlo. Somos un equipo muy nuevo y hay que tener paciencia porque estamos en crecimiento. Siempre digo que los buenos jugadores no ganan los partidos solos, hay que ser un equipo y en este proceso estamos. Me da igual que vengan de jugar competiciones europeas o de donde sea, me quedo con el que lucha. Ese es el mensaje que venimos repitiendo desde el día 1 y creo que lo están entendiendo, y el que no lo entienda, está claro que tendrá un problema”.

Ibon Navarro: “El balance del Lleida bien podría ser 1-1 o, incluso, 2-0”

Ibon Navarro, técnico del Unicaja, destacó el juego del Hiopos Lleida pese a perder los dos partidos. “El primero lo pierde en Zaragoza en la prórroga, cuando tiene el partido muy controlado, y contra el Barça están abajo a falta de 10 minutos, pero es un equipo que, por su forma de jugar, puede meter grandes parciales en muy poco tiempo. Bien podría haber sido 1-1 o, incluso, 2-0”, dijo Ibon Navarro.Sobre Gerard Encuentra comentó: “No me he enfrentado nunca a él, pero le seguí mucho el año pasado en la LEB. No hace mucho yo era de los jóvenes. Es muy atrevido, valiente, cómo juegan sus equipos, es un reto con tantos jugadores con mucha experiencia. Quiere correr siempre y tira mucho de tres. En el rebote de ataque son de los mejores hasta ahora, y nosotros lo somos en el rebote defensivo. Viene una batalla importante para ver quién controla el ritmo partido”.