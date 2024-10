Derrota del Lleida por penaltis en el Camp d'Esports

Publicado por COLAU OBRADOR Verificado por Creado: Actualizado:

El partido ha empezado con ritmo bajo, hasta el minuto ocho no ha llegado la primera ocasión clara, un chut de Unai que ha salido fregando el travesaño. A partir del minuto 20 el Lleida ha aumentado el ritmo, sobre todo en la presión, consiguiendo muchas recuperaciones en campo contrario y hundiendo en el Alzira en su área. En el minuto 40 ha llegado la ocasión más clara del primer tiempo, en una jugada individual de Adri Genè que ha acabado centrando y Juanan no ha podido concretar el remate en el segundo palo. Ha acabado la primera parte con otra ocasión que no ha encontrado remate.

La segunda parte ha empezado con un gol anulado por fuera de juego de Naranjo, a pasada de Unai. En el minuto 7, Iñaki ha perdido una pelota que ha acabado causando un penalti que ha chutado Michel, concretando el gol del Alzira. Después del gol, el partido se ha roto y se ha convertido en un ataque y contraataque constante, con oportunidades en las dos porterías. Adri Gené ha tenido una ocasión clara en el minuto 15, pero sin poder marcar.

La entrada de Diego Iglesias ha removido el ataque del Lleida, consiguiendo internadas por banda, pero que no han podido concretar, incluso llegando a hasta dos posibles penaltis, pero que no lo ha visto así al árbitro. En el minuto 85 Unai ha tenido una doble oportunidad que el portero del Alzira ha parado primero y un defensor después. Entrando al tiempo añadido han tenido otra ocasión, Fran Pérez pasando de rabona pero sin poder encontrar rematador. En el minuto 95, ya al añadido, el árbitro ha silbado otro penalti a favor del Alzira, que ha marcado Piera.

El Lleida no consigue ganar contra el Alzira, consiguiendo muchas ocasiones pero sin poder concretar ninguno. La semana que viene el Lleida visita el Elche Ilicitano el sábado a las doce de la mañana.