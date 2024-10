El Cadí roza la victoria

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Cadí La Seu se quedó muy cerca de estrenar ayer su casillero de victorias pero acabó cediendo al final en la pista de un Perfumerías Avenida que tiró de oficio para amarrar un triunfo muy sufrido (61-52). El cuadro leridano, en el que ya pudo debutar la recién llegada Ainhoa Gervasini, erró muchos tiros francos bajo el aro y varias pérdidas al final le privaron de una remontada que buscó con ahínco.

Después de unos primeros compases plagados de imprecisiones por ambos bandos, las leridanas con tiros muy forzados y las salmantinas con varias pérdidas, el Cadí impuso su juego frenético liderado por Regina Aguilar. Siete puntos de la base barcelonesa y dos de Murekatete, poderosa en la zona, pusieron un sorprendente 0-9 en el marcador del Wurzburg que obligaron a Ana Montañana a parar el partido y a poner en pista a su jugadora referencial, Sika Kone, que hizo estragos La maliense anotó nueve puntos y capturo siete rebotes (18 de valoración) en apenas cinco minutos que permitieron a Perfumerías Avenida igualar el partido a 16 al final del primer periodo, tras completar un parcial de 16-7. El conjunto salmantino completó la remontada al inicio del segundo periodo con los puntos de dos exjugadoras del Cadí, Laura Gil y Andrea Vilaró. Fernández movió ficha y devolvió a pista a Murekatete para fortalecer su zona y la ugandesa fue clave para que su equipo volviera a mandar en el luminoso (23-24). Aunque por poco tiempo, ya que la entrada por primera vez en pista de Kiki Herbert-Harrigan, otra ex WNBA, fue providencial para las salmantinas. Un tapón y un triple de la caribeña, junto a un 2+1 de Guirantes pusieron a Avenida con una renta de cinco puntos (29-24) que logró mantener hasta el descanso (33-28) después de sendas malas defensas leridanas que permitieron un triple postrero de Carter.De regreso a pista, el cuadro salmantino estuvo más intenso en defensa y efectivo en ataque ante un Cadí que mostró muchas lagunas atrás y fallando muchas canastas francas bajo el aro, que le impidieron mantener un marcador mucho más ajustado. Con Laura Gil dominando la pintura y la jovencísima base Iyana Martín liderando el ataque con seis puntos casi seguidos (un triple y un 2+1), el Avenida logró otra máxima renta, ahora de nueve puntos en varias ocasiones (42-33 y 45-36). El Cadí no se vino abajo y reaccionó con un parcial de 2-7 que le situó a solo 4 puntos (47-43), pero otros dos ataques mal defendidos permitieron a las locales recuperar los ocho de renta (51-43) al final del tercer periodo.La situación aún se complicó más al inicio del último asalto cuando Fasoula elevó la máxima renta hasta los 10 puntos (53-43). Parecía que el partido se iba a romper, sobre todo porque el Cadí seguía errando canastas muy fáciles bajo el aro, pero el ADN guerrero de las altourgelenses apareció y un triple de Aguilar y un contraataque de manual completado a la carrera por Murekatete obligaron a Muntañana a parar el juego al ver reducida la ventaja a la mitad (53-48, m.33).El tiempo muerto no sirvió de nada porque el cuadro leridano alargó el parcial hasta un 0-9 que le situó a solo un punto (53-52), con más de cuatro minutos por jugarse. Las urgelenses tuvieron un par de ataques para situarse por delante, pero no estuvieron finas y dos acciones de Carter y Gil dieron oxígeno al Avenida (57-52) a dos minutos del final. Fernández pidió hasta dos tiempos muertos en apenas un minuto, pero sendas pérdidas acabaron con cualquier opción de lograr la remontada.

“Es injusto después del pedazo de partido que hemos hecho”

El técnico urgelense Isaac Fernández se mostró muy contento con el partido de su equipo, al tiempo que enfadado por haber tenido tan cerca una victoria ante un grande. “La parte importante es que la mejora es cada vez mayor. Hemos jugado bien los 40 minutos, no solo algún tramo, y creo que lo único que nos ha faltado es acierto, con un 9 de 16 en tiros libres y fallando canastas bajo el aro completamente solas. Y después perdiendo bolas por la falta de experiencia que tiene un equipo tan joven. Ya voy diciendo que cuanto más pronto nos hagamos mayores mejor, porque estos disgustos irán creciendo porque es injusto después del pedazo de partido que hemos hecho”, declaró el entrenador del Cadí.