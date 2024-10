El Vila-sana de hockey gana la Supercopa, el primer título de su historia

El Vila-sana se ha proclamado este mediodía campeón de la Supercopa de España de hockey sobre patines femenino en la final disputada en Fraga, que se ha decidido por penaltis ante el Palau de Plegamans. Tras varios años rozando la gloria, finalmente el club presidido por Ramon Porta ha conseguido el tan anhelado primer título de su historia.

Y la verdad es que no ha sido nada fácil. Las jugadoras que entrena Lluís Rodero han comenzado dominando en el marcador gracias a un gol de Gimena Gómez. Sin embargo, el Palau ha empatado y luego le ha dado la vuelta al marcador con dos goles, pero antes del descanso Flor Felamini ha vuelto a restablecer la igualada (2-2). En la segunda parte, no ha habido más movimientos en el marcador hasta que Victòria Porta ha puesto por delante al Vila-sana en el minuto 41 al marcar el 3-2. Y cuando el equipo ya acariciaba el título, el Palau ha empatado cuando solo quedaban 25 segundos para el final. El 3-3 ha dado paso a una prórroga con dos partes de 5 minutos en la que han dominado los nervios y el marcador no se ha movido, por lo que la final se ha tenido que decidir en los penaltis, donde el Vila-sana se ha impuesto por 3-2, logrando así su primer título tras haber disputado dos finales de Champions y otra de la Supercopa. Esto ha desbordado la euforia y la emoción, con lágrimas por parte de las jugadoras, técnicos y aficionados del Vila-sana.