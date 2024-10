No levantan cabeza

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida perdió ayer en casa frente a la UE Tona por 0-1 en un partido que debía ganar para recuperar la autoestima de los jugadores y aficionados del equipo. Tras esta derrota, el conjunto local encadena cuatro derrotas y cinco partidos sin ganar. Por ello, cae hasta la decimoquinta plaza, con siete puntos logrados, todos ellos en las tres primeras jornadas de competición. Al equipo leridano le está costando finalizar las jugadas y solamente ha marcado cinco goles, tres de ellos con la firma de Boris Garrós.

El partido comenzó con un Tona muy propositivo y con una buena presión elevada, hecho que obligaba a la defensa local a despejar el balón. En los primeros diez minutos de juego, la presión visitante provocó dos errores defensivos locales. El primero lo cometió la defensa al no medir bien la ubicación del delantero Ribelles, que estuvo todo el partido con una férrea disputa con Marc Vales. El segundo error llegó de los pies de Pau Torres, que chutó mal un balón que cayó en los pies de un atacante rival, que no pudo definir bien. A partir de ese instante, los locales trataron de dominar el balón y generar peligro, y lo consiguieron a través de carreras en largo por la banda de Moró. En el tramo final los visitantes volvieron a merodear el área rival, pero sin generar excesivo peligro. Un minuto antes del descanso hubo un golpe entre Pau Torres y Manrique, que obligó al central a ser sustituido en el descanso, al que se llegó con empate sin goles y con la sensación de que el Tona había rozado el gol en más ocasiones.En el segundo tiempo los leridanos salieron más activos, y en los primeros quince minutos tuvieron tres buenas oportunidades para ponerse por delante. La primera la tuvo Boris Garrós, que cabeceó un centro rozando el palo izquierdo. Dos minutos después fue Wilber quien tuvo el gol en sus botas, en un contraataque que definió raso pero ligeramente desviado. La última fue tras una falta en la frontal del área, que lanzó Moró Sidibé pero fue repelida a córner.Tras los intentos locales infructuosos, fue el turno del Tona, que esperó pacientemente a gozar de sus ocasiones. En el 60, Dani Ribelles tuvo la mejor ocasión del partido hasta el momento. Tras un balón largo se quedó solo ante Pau Torres, que paró el balón al más puro estilo de un portero de balonmano. Seis minutos después, Ribelles forzó una buena falta a Marc Vales. Nil Salarich fue el encargado de ejecutar el lanzamiento, que entró por la parte derecha de la barrera hasta el fondo de la portería ante la pasividad de Pau Torres, que descubrió su palo (0-1). A partir de ese instante, los de Gabri se lanzaron al ataque en busca del empate y en la jugada posterior al gol, Joanet pudo poner las tablas. De nuevo Moró Sidibé por banda izquierda se deshizo de su defensor y sacó un buen centro, que remató el ex del Lleida pero que se estrelló en el larguero.De ahí hasta el final del encuentro se contaron pocas ocasiones claras para ninguno de de los dos equipos. Sin embargo, en la última jugada del partido, Boris Garrós tuvo el empate en sus botas. El veterano atacante barcelonés, que lleva tres goles en siete jornadas, recibió el balón a escasos metros de la línia de gol, y solo debía definir ante el portero, pero definió la acción con muy poca precisión y el balón acabó saliendo por fuera de banda. Tras la última oportunidad fallida, el colegiado señaló el final y se certificó la cuarta derrota seguida del Atlètic Lleida, que ahora se encuentra un solo punto por encima del descenso tras un arranque de Liga que auguraba mejores expectativas y da alas a un Tona que cayó por 5-1 en Mollerussa en su última salida. El domingo los de Gabri visitan al Badalona, otro de los equipos que estaban llamados a luchar por el ascenso, pero que ahora mismo cuenta con los mismos 7 puntos que los leridanos, después de haber despedido hace pocas semanas al entrenador leridano Gerard Albadalejo.

El técnico del Atlètic Lleida, Gabri García, abandonó el partido descontento con la actuación de su equipo en el primer tiempo, a pesar de llegar al descanso con empate en el marcador: “Ha habido dos partes muy diferenciadas, en la primera el Tona nos ha superado y en la segunda creo que hemos sido algo mejores que ellos”. “En la primera parte no les hemos ganado en nada, en ninguna faceta del juego. La segunda parte ha estado más equilibrada y ahí es donde hemos podido mostrar la calidad que tienen los jugadores”, añadió.

Respecto a lo que le faltó al equipo para llevarse como mínimo un punto del partido, se mostró bastante escéptico: “Nos han faltado muchas cosas, a nivel de segundas jugadas nos han superado, ellos jugaban muy bien los balones directos y juntaban muy bien las líneas. También ha faltado mejorar el ritmo del partido, que ha sido muy bajo para nosotros. Las pérdidas defensivas que hemos hecho en la primera parte también hay que vigilarlas”, analizó.El equipo tiene una plantilla muy amplia para la categoría, y a pesar de que ayer no se hicieran notar, valoró de forma positiva que “los cambios normalmente suelen aportar cosas positivas, y hoy aunque no lo hayan hecho, pues pienso que siempre vienen bien. Los jugadores que entran siempre aportan algún grano de arena”.El técnico de Sallent también explicó que la entrada de Bioque por Manrique se debió exclusivamente a un impacto que recibió antes del descanso: “En un partido de esta magnitud hemos decidido que, tras recibir el golpe, era mejor idea que no siguiera y entrara en su lugar Bioque”, sentenció.