No aixequen el cap

L’Atlètic Lleida va perdre ahir a casa contra la UE Tona per 0-1 en un partit que havia de guanyar per recuperar l’autoestima dels jugadors i aficionats de l’equip. Després d’aquesta derrota, el conjunt local encadena quatre derrotes i cinc partits sense guanyar. Per això, cau fins a la quinzena plaça, amb set punts aconseguits, tots en les tres primeres jornades de competició. A l’equip lleidatà li costa culminar les jugades i només ha marcat cinc gols, tres amb la firma de Boris Garrós. El partit va començar amb un Tona molt propositiu i amb una bona pressió elevada, fet que obligava la defensa local a aclarir la pilota. En els primers deu minuts de joc, la pressió visitant va provocar dos errors defensius locals. El primer el va cometre la defensa al no mesurar bé la ubicació del davanter Ribelles, que va estar tot el partit amb una fèrria disputa amb Marc Vales. El segon error va arribar dels peus de Pau Torres, que va xutar malament una pilota que va caure als peus d’un atacant rival, que no va poder definir bé. A partir d’aquell instant, els locals van provar de dominar la pilota i generar perill, i ho van aconseguir a través de carreres en llarg per la banda de Moró. En el tram final els visitants van tornar a rondar l’àrea rival, però sense generar excessiu perill. Un minut abans del descans hi va haver un cop entre Pau Torres i Manrique, que va obligar el central a ser substituït en el descans, al qual es va arribar amb empat sense gols i amb la sensació que el Tona havia estat a punt del gol en més ocasions. En el segon temps els lleidatans van sortir més actius, i en els primers quinze minuts van tenir tres bones oportunitats per posar-se davant. La primera la va tenir Boris Garrós, que va rematar de cap una centrada vorejant el pal esquerre. Dos minuts després va ser Wilber qui va tenir el gol a les botes, en un contraatac que va definir ras però lleugerament desviat. L’última va ser després d’una falta a la frontal de l’àrea, que va llançar Moró Sidibé però va ser repel·lida a córner.

Després dels intents locals infructuosos, va ser el torn del Tona, que va esperar pacientment a gaudir de les seues ocasions. Al 60, Dani Ribelles va tenir la millor ocasió del partit fins al moment. Després d’una pilota llarga es va quedar sol davant de Pau Torres, que va parar la pilota al més pur estil d’un porter d’handbol. Sis minuts després, Ribelles va forçar una bona falta a Marc Vales. Nil Salarich va ser l’encarregat d’executar el llançament, que va entrar per la part dreta de la barrera fins al fons de la porteria davant la passivitat de Pau Torres, que va descobrir el seu pal (0-1). A partir d’aquell instant, els de Gabri es van llançar a l’atac a la recerca de l’empat i en la jugada posterior al gol, Joanet hauria pogut posar les taules. De nou Moró Sidibé per banda esquerra es va desfer del seu defensor i va treure una bona centrada, que va rematar l’ex del Lleida però que es va estavellar al travesser. D’allà fins al final del partit es van comptar poques ocasions clares per a cap dels dos equips. Tanmateix, en l’última jugada del partit, Boris Garrós va tenir l’empat a les botes. El veterà atacant barceloní, que porta tres gols en set jornades, va rebre la pilota a escassos metres de la línia de gol, i només havia de definir davant del porter, però va resoldre l’acció amb molt poca precisió i la pilota va acabar sortint per fora de la banda. Després de l’última oportunitat fallida, el col·legiat va assenyalar el final i es va certificar la quarta derrota seguida de l’Atlètic Lleida, que ara es troba a un sol punt per sobre del descens després d’una arrancada de Lliga que augurava millors expectatives i dona ales a un Tona que va caure per 5-1 a Mollerussa en la seua última sortida. Diumenge els de Gabri visiten el Badalona, un altre dels equips que estaven cridats a lluitar per l’ascens, però que ara mateix compta amb els mateixos 7 punts que els lleidatans, després d’acomiadar fa poques setmanes l’entrenador lleidatà Gerard Albadalejo.

El tècnic de l’Atlètic Lleida, Gabri García, va abandonar el partit descontent amb l’actuació del seu equip en el primer temps, malgrat arribar al descans amb empat al marcador: “Hi ha hagut dos parts molt diferenciades, en la primera el Tona ens ha superat i en la segona crec que hem estat una mica millors que ells”. “A la primera part no els hem guanyat en res, en cap faceta del joc. La segona part ha estat més equilibrada i allà és on hem pogut mostrar la qualitat que tenen els jugadors”, va afegir.

Respecte al que li va faltar a l’equip per emportar-se com a mínim un punt del partit, es va mostrar força escèptic: “Ens han faltat moltes coses, a nivell de segones jugades ens han superat, ells jugaven molt bé les pilotes directes i ajuntaven molt bé les línies. També ha faltat millorar el ritme del partit, que ha estat molt baix per a nosaltres. Les pèrdues defensives que hem fet a la primera part també cal vigilar-les”, va analitzar.L’equip té una plantilla molt àmplia per a la categoria, i malgrat que ahir no es fessin notar, va valorar de forma positiva que “els canvis normalment acostumen a aportar coses positives, i avui encara que no ho hagin fet, doncs penso que sempre venen bé. Els jugadors que entren sempre aporten algun gra de sorra”.El tècnic de Sallent també va explicar que l’entrada de Bioque per Manrique es va deure exclusivament a un impacte que va rebre abans del descans: “En un partit d’aquesta magnitud hem decidit que, després de rebre el cop, era més bona idea que no seguís i entrés en lloc seu Bioque”, va sentenciar Gabri.