Medallista a los 56

Feliça Satorres está viviendo una segunda juventud a sus 56 años. Esta atleta de Gualter, un municipio de la Baronía de Rialp que solo había practico deporte en su etapa escolar, ha vuelto a competir 40 años después consiguiendo un total de seis medallas en los campeonatos de España y de Catalunya máster de pista.

El interés de Satorres por el deporte, y más concretamente por el atletismo que practicaba de pequeña, se le despertó hace apenas un año. “Notaba que tanto el cuerpo como la mente me decían que tenía que hacer un cambio. Con la menopausia, tienes la necesidad de sentir tu cuerpo más vivo, más activo y con más fuerza, y de primeras me apunté al gimnasio, pero al cabo de seis meses me di cuenta que necesitaba algo al aire libre. Cuando me enteré a través de un amigo que podía hacer atletismo, que era lo que se me daba bien de joven, en categoría máster me decidí, recordando cuando lo hacía en el colegio. Me quedó esa espina clavada de no haberme dedicado en su día”, explica Satorres, natural de Bellpuig.Feliça, esteticista de profesión y madre de dos gemelos de 21 años, se unió al Lleida Unió Atlètica y cada semana bajaba un día a la pista de atletismo de Les Basses a entrenarse con un grupo de adolescentes. “Cuando llegué a la pista vi enseguida que eso era lo mío. Me da mucha energía”, señala. Cuatro meses después, su entrenador le propuso ir al Campeonato de Catalunya de pista cubierta en enero pasado, en la disciplina de la velocidad, y en su debut se colgó dos medallas, el oro en los 60 metros lisos y el bronce en los 200. Luego vino su bautizo en el Estatal indoor, en el que logró el bronce en los 200 y quinta en los 60. En el Catalán al aire libre del pasado mes de junio repitió doblete, logrando el título de los 200 y subcampeona de los 100. Acabó con el Estatal, donde fue plata en el hectómetro y cuarta en los 200, con las mejoras marcas de su corta carrera deportiva.Ahora sus objetivos son mejorar la técnica, ya que reconoce que “no la tengo, porque nunca había hecho atletismo en serio”, por eso entrena dos días semanales en Lleida, y tomar parte el año que viene en el Campeonato de Europa máster y luchar por estar en el podio.