Walden y Muric, entre algodones para viajar a Lugo

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

Gerard Encuentra y su staff técnico preparan el importante duelo del domingo en la pista del Breogán, que también tiene una victoria en su casillero, sin el concurso de dos de sus jugadores, Corey Walden y Edo Muric, que están entre algodones por diferentes problemas físicos.

El base-escolta estadounidense no se ha entrenado en toda la semana con el grupo por unas molestias en la zona lumbar, si bien estas han ido mejorando y se espera que hoy o como muy tarde mañana ya pueda hacer parte o toda la sesión preparatoria. El pívot esloveno, por su parte, se ha ejercitado estos días a medio gas por una contusión que sufrió en la parte superior de un pie durante el partido del domingo ante el Manresa. Por precaución se le han hecho pruebas que han descartado cualquier lesión ósea, por lo que se espera que hoy ya se entrene con normalidad. Tanto Walden como Muric, salvo contratiempo de última hora, no deberían tener problemas para jugar en Lugo.Por su parte, Johnny Hamilton se ejercitó ayer al margen del grupo, tanto en pista como en el gimnasio, para recuperar la forma física para que, si las pruebas que se le están practicando en su muñeca derecha son satisfactorias, pueda estar cuanto antes a las órdenes de Encuentra en las mejores condiciones. Los servicios médicos del club siguen evaluando la lesión que sufre el pívot de Trinidad y Tobago antes de dar un diagnóstico claro, que será clave para decidir si su contrato se activa o no.En otro orden de cosas, Derek Cooke, uno de los protagonistas inesperados de este arranque de Liga del Hiopos Lleida, se mostró contento de su rendimiento y comentó que “me toca seguir mejorando. El entrenador me dice con qué tengo que mejorar y qué puedo hacer para aportar mi mejor versión. Estoy en el proceso e iré a más”.Por otra parte, algún medio barcelonés dejó entrever que el Barça podría tener interés en Rafa Villar para cubrir la baja de larga duración de Nico Laprovittola, a pesar de que son de estilos completamente antagónicos. Fuentes del club leridano negaron contactos y descartaron categóricamente una posible salida del barcelonés.