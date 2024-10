Baño al Madrid

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Barça fue un vendaval en el Santiago Bernabéu y le dio un baño en toda regla al Real Madrid en una segunda parte esplendorosa de los azulgranas. El equipo de Hansi Flick culminó así una semana grandiosa en la que afrontaba dos exámenes de altísimo nivel, ante el Bayern Munich y el Real Madrid, y no solo los superó con éxito, sino que marcó ocho goles entre ambos duelos y solo encajó uno. Y en la jornada liguera anterior los azulgranas endosaron cinco tantos al Sevilla. Demoledor.

Raphinha y Lamine Yamal sentenciaron el encuentro ante el Real Madrid, con un gol cada uno, tras los dos que previamente marcó Robert Lewandowski. El polaco dinamitó el clásico en apenas dos minutos, en el 53 y el 55. No pudo reaccionar el Madrid. Kylian Mbappé vio cómo el árbitro le anuló dos tantos por fuera de juego. Hasta doce veces hubo fuera de juego provocados por el Barça en el partido, en la línea de esta temporada, donde los azulgrana son el equipo de Europa que más provocan. Con este contundente triunfo, el equipo de Flick se distancia en seis puntos del conjunto de Ancelotti y es más líder aún de LaLiga.Como ante el Bayern, el conjunto de Hansi Flick no bajó ni un ápice su línea defensiva, y el de Carlo Ancelotti trató de sorprenderle con la velocidad de Mbappé y Vinícius, pero no lo logró. El francés cayó una y otra vez en la trampa defensiva visitante y la ofensiva de los locales se vio casi siempre abortada por esta estrategia blaugrana. Pese a todo, el 15 veces campeón de Europa tampoco anduvo fino en la finalización y casi todas las jugadas que se plantó ilegalmente delante de Iñaki Peña tampoco fue capaz de anotarlas antes de que el asistente levantase el banderín. Al descanso, pese a los presagios, no hubo goles, pero todo iba a cambiar tras el paso por vestuarios. Flick metió a Frenkie de Jong por Fermín López para acercar más a Pedri a la mediapunta, pero no fue el canario el que apareció sino Casadó, que dejó solo a Lewandowski ante Lunin para hacer el 0-1.El delantero polaco, que nunca había marcado en Liga al Real Madrid y solo una vez en toda su carrera en el Santiago Bernabéu, demostró poco después su sensacional estado de forma para culminar apenas dos minutos después una gran jugada colectiva y un preciso centro de Raphinha y poner el Clásico muy cerca.El conjunto madridista, otra vez recibiendo dos ‘mazazos’ en poco tiempo, se tambaleó y se vio obligado a dar un paso adelante. Luka Modric fue la primera solución de Ancelotti y su equipo pudo meterse en el choque, pero Mbappé, tras un gran pase de Vinícius, perdonó un claro mano a mano ante un Iñaki Peña, luego también rápido para salir a un peligroso balón al espacio. Flick metió a Dani Olmo para aprovechar mejor los espacios que dejaba el campeón, al que incluso perdonó su ‘verdugo’, que pudo marcar más goles.Lewandowski desaprovechó dos ocasiones de gol muy claras para haber enviado a la lona a su rival, ya muy expuesto y poco fino en las buenas opciones de Bellingham y una más de Mbappé, errático en su definición y donde más letal es. Ancelotti metió a Brahim, pero no le dio tiempo a tener impacto porque el líder, voraz, no aflojó y no perdonó las concesiones para golear con Yamal y una ‘delicatessen’ de Raphinha. Fue, en definitiva, otra noche mágica e histórica de los azulgranas en el Bernabéu ante un rival que acabó hecho un guiñapo.

Lewandowski, por dos veces, Lamine y Raphinha anotaron en una segunda parte demoledora

El técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, mostró su felicidad tras el partido. “Creo que lo estamos haciendo muy bien. Siempre digo que nos gusta mejorar las cosas y es lo que hacemos. Hoy no ha sido fácil, pero lo hemos hecho. Ahora mismo tenemos solidez y hay que seguir adelante”, dijo el entrenador alemán.

Según Flick, “presionamos con y sin balón. Hemos tenido mayor posesión y creo que por eso ha cambiado el partido”. El técnico azulgrana insistía en lo satisfecho que estaba con el pasrtido de sus jugadores. “Me siento realmente bien. Hemos hecho un partido fantástico y estoy muy orgulloso del equipo, todo el mundo ha dado el cien por cien. Nos hemos ido con la portería a cero, que es muy importante, estoy muy contento con el partido que ha hecho Iñaki Peña”, señaló. Por su parte, el técnico del Real Madrid Carlo Ancelotti declaró: “Ha sido un partido igualado hasta el empate. Ha faltado un poco de acierto. Cuando han marcado, nos han quitado toda la energía. Hemos arriesgado el uno contra uno atrás. Obviamente, estamos dolidos, es un momento duro, difícil. Hay que seguir luchando y trabajando, no tenemos que tirar nada a la basura. La temporada es muy larga y hay muchos partidos”.

“El equipo está preparado para todo”

Lamine Yamal dijo tras el partido: “Una victoria en un clásico es muy importante, pero solo son tres puntos, la temporada es muy larga y estamos pensando ya en el Espanyol”. Según el delantero del Barça: “Estamos preparados para todo”.

“Hemos logrado dos resultados brutales”

El guardameta azulgrana Iñaki Peña dijo tras el partido que ”estamos muy contentos, sabemos que esta semana iba a ser clave para lo que venía de La Liga y hemos conseguido dos resultados que son una brutalidad. Los objetivos importantes son contra los mejores equipos del mundo y hemos demostrado que tenemos cancha para ganar a todo el mundo. La cantidad de goles que estamos metiendo es una barbaridad y tenemos que disfrutarlo”.

El Girona cae por la mínima en Las Palmas

El Girona cayó por 1-0 en su visita a la UD Las Palmas y malgastó su impulso logrado en la Champions League, tras conseguir su primer triunfo europeo.Por su parte, el Villarreal se impuso por 1-2 a un Real Valladolid que sufre en LaLiga EA Sports, durante una jornada 11 que ayer vio al Rayo Vallecano vencer en inferioridad por 1-0 a un Deportivo Alavés que también sigue en crisis.