Bany al Madrid

El Barça va ser un vendaval al Santiago Bernabéu i li va infligir un bany en tota regla al Reial Madrid en una segona part esplendorosa dels blaugranes. L’equip de Hansi Flick va culminar així una setmana grandiosa en què afrontava dos exàmens d’altíssim nivell, davant del Bayern de Múnic i el Reial Madrid, i no només els va superar amb èxit, sinó que va marcar vuit gols entre ambdós duels i només en va encaixar un. I en la jornada de lliga anterior els blaugranes van endossar cinc gols al Sevilla. Demolidor.

Raphinha i Lamine Yamal van sentenciar el matx davant del Reial Madrid, amb un gol cada un, després dels dos que prèviament va marcar Robert Lewandowski. El polonès va dinamitar el clàssic en tot just dos minuts, en el 53 i el 55. No va poder reaccionar el Madrid. Kylian Mbappé va veure com l’àrbitre li va anul·lar dos gols per fora de joc. Fins a dotze vegades hi va haver fora de joc provocats pel Barça, en la línia d’aquesta temporada, on els blaugranes són l’equip d’Europa que més en provoquen. Amb aquest contundent triomf, l’equip de Flick es distancia en sis punts del conjunt d’Ancelotti i és més líder encara de LaLiga.Com davant del Bayern, el conjunt de Flick no va abaixar gens ni mica la línia defensiva i el de Carlo Ancelotti va provar de sorprendre’l amb la velocitat de Mbappé i Vinícius, però no ho va aconseguir. El francès va caure una vegada i una altra en la trampa defensiva visitant i l’ofensiva dels locals es va veure gairebé sempre avortada per aquesta estratègia blaugrana. Malgrat tot, el 15 vegades campió d’Europa tampoc va estar fi en l’acabament i gairebé totes les jugades en què es va plantar il·legalment davant d’Iñaki Peña tampoc va ser capaç d’anotar-les abans que l’assistent aixequés el banderí. Al descans, malgrat els presagis, no hi va haver gols, però tot canviaria després del pas per vestidors. Flick va ficar Frenkie de Jong per Fermín López per atansar més Pedri a la mitjapunta, però no va ser el canari el que va aparèixer sinó Casadó, que va deixar sol Lewandowski davant de Lunin per fer el 0-1. El davanter polonès, que mai havia marcat en Lliga al Reial Madrid i només una vegada en tota la seua carrera al Santiago Bernabéu, va demostrar poc després el seu sensacional estat de forma per culminar tot just dos minuts en una gran jugada col·lectiva i una precisa centrada de Raphinha i posar el clàssic molt a prop.El conjunt madridista, una altra vegada rebent dos cops en poc temps, va trontollar i es va veure obligat a fer un pas endavant. Luka Modric va ser la primera solució d’Ancelotti i el seu equip va poder posar-se en el xoc, però Mbappé, després d’una gran passada de Vinícius, va perdonar un clar mà a mà davant d’Iñaki Peña, després també ràpid per sortir a una perillosa pilota a l’espai. Flick va ficar Dani Olmo per aprofitar millor els espais que deixava el campió, al qual fins i tot va perdonar el seu botxí, que hauria pogut marcar més gols.Lewandowski va desaprofitar dos ocasions de gol molt clares per haver enviat a la lona el seu rival, ja molt exposat i poc fi en les bones opcions de Bellingham i una més de Mbappé, erràtic en la seua definició i on més letal és. Ancelotti va ficar Brahim, però no li va donar temps a tenir impacte perquè el líder, voraç, no va afluixar i no va perdonar les concessions per golejar amb Yamal i una delicatessen de Raphinha. Va ser, en definitiva, una altra nit màgica i històrica dels blaugranes al Bernabéu davant d’un rival que va acabar fet un parrac.

El tècnic del FC Barcelona, Hansi Flick, va mostrar la seua felicitat després del partit. “Crec que ho estem fent molt bé. Sempre dic que ens agrada millorar les coses i és el que fem. Avui no ha estat fàcil, però ho hem fet. Ara mateix tenim solidesa i cal seguir endavant”, va dir l’entrenador alemany.

Segons Flick, “pressionem amb i sense pilota. Hem tingut més possessió i crec que per això ha canviat el partit”. El tècnic blaugrana insistia en com de satisfet estava amb el partit que havien quallat els seus jugadors. “Em sento realment bé. Hem fet un partit fantàstic i estic molt orgullós de l’equip, tothom ha donat el cent per cent. Ens en hem anat amb la porteria a zero, que és molt important, estic molt content amb el partit que ha fet Iñaki Peña.”

Per la seua part, el tècnic del Real Madrid, Carlo Ancelotti, va declarar: “Ha estat un partit igualat fins a l’empat. Ha faltat una mica d’encert. Quan han marcat, ens han tret tota l’energia. Hem arriscat en l’un contra un darrere. Òbviament, estem dolguts, és un moment dur, difícil. Cal continuar lluitant i treballant, no hem de llençar res a les escombraries. La temporada és molt llarga i hi ha molts partits.”

“L’equip està preparat per a tot”

Lamine Yamal va dir després del matx: “Una victòria en un clàssic és molt important, però només són tres punts, la temporada és molt llarga i estem pensant ja en l’Espanyol.” Segons el davanter del Barça, “estem preparats per a tot”.

“Hem aconseguit dos resultats brutals”

El porter blaugrana Iñaki Peña va dir després del partit que "estem molt contents, sabem que aquesta setmana anava a ser clau per al que venia de La Liga i hem aconseguit dos resultats que són una brutalitat. Els objectius importants són contra els millors equips del món i hem demostrat que tenim pista per guanyar tothom. La quantitat de gols que estem fent és una barbaritat i hem de gaudir-ne”.